Venezuela vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Esperanzas de Toulon 2022

Selecciones

Abrimos las emociones de este jueves 9 de junio en las semifinales del Torneo Esperanzas de Toulon 2022, cuando Venezuela busque seguir con su gran paso demostrando que están para llegar a la Final, sin embargo tendrán que medirse a Colombia que también saldrá decidido a imponer su calidad en la cancha del d’Honneur Marcel Roustan.

Hora y Canal Venezuela vs Colombia

Sede: Stade d’Honneur Marcel Roustan, Salon-de-Provence

Hora: 2:00 pm de Italia. 7:00 am de México y Colombia. 8:00 am de Venezuela. 9:00 am de Argentina. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Venezuela vs Colombia en VIVO

La selección de Venezuela tuvo un gran desempeño en la fase de grupos finalizando como líderes del sector B con 2 victorias y un empate (con triunfo en penales), para quedar por arriba de México, Indonesia y Ghana, pero saben que lo importante inicia este jueves.

La Vinotitno cerró su participación en la fase de grupos el pasado domingo enfrentándose a Ghana en un choque donde se fueron abajo en el marcador, pero con gol de Daniel Pérez firmaron el 1-1 con el que se fueron a penales donde se quedaron con el triunfo.

Por su parte, Colombia también cumplió con una buena fase de grupos siendo líder del sector C con 2 victorias y un empate (con derrota en penales), para quedar por arriba de Japón, Comoras y Argelia.

Los Cafeteros tuvieron un gran cierre de fase de grupos el pasado lunes cuando lograron la clasificación al vencer 2-1 a Japón con anotaciones de Gustavo Puerta y Jorge Cabezas.

Tanto Venezuela como Colombia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria que les permita meterse a la Final. En los pronósticos la Vinotinto es ligero favorito, sin embargo los Cafeteros tienen potencial para llevarse el boleto. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Venezuela vs Colombia.

Venezuela vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Esperanzas de Toulon 2022

Last modified: junio 8, 2022

Etiquetas: Canal Venezuela vs Colombia