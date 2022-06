¡Bomba! Ecuador FUERA del Mundial 2022, Perú directo y Colombia al Repechaje- Chile ELIMINADO

Mundial 2022

Según ha dado a conocer el medio mexicano de Azteca Deportes, la FIFA ya habría tomado la decisión definitiva en el caso de la alineación indebida de Byron Castillo con la selección de Ecuador durante las eliminatorias.

Según publica el medio, la FIFA habría decidido retirarle los puntos a Ecuador, sin embargo Chile no saldría beneficiado ya que no se le otorgaría ningún punto extra, por lo que sería Perú el que obtendría el boleto directo, mientras que Colombia obtendría el boleto al repechaje, mientras que Chile estaría «finalizando» en la sexta posición, con lo que no alcanzaría el boleto a Qatar.

Igualmente se ha dado a conocer que la determinación oficial se anunciará el viernes ya que hay que recordar que Perú debe disputar el repechaje el lunes ante Australia, con lo que Colombia tendría muy pocos días de preparación.

