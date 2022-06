América vs Juárez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Junio 2022

Fútbol Mexicano

Este domingo 12 de junio arranca la actividad de los partidos amistosos para el América que tendrá su primera prueba enfrentándose a Juárez en un duelo de preparación rumbo al Torneo Apertura 2022 en México.

Hora y Canal América vs Juárez

Sede: Mayakoba Golf Club, Riviera Maya, Cancún, Quintana Roo, México

Hora: 10:00 am de México. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Sin señal. Minuto a minuto en redes sociales.

América vs Juárez en VIVO

El cuadro del América está afinando detalles de la mano del Tano Ortiz que tiene como misión demostrar que lo hecho en la temporada pasada no fue casualidad y que ahora con una pretemporada completa puede pelear por cosas más importantes.

Las Águilas han cumplido esta primera etapa de su pretemporada en Cancún, sin embargo lo han hecho sin los refuerzos que se esperaría y hasta ahora solamente destaca la posible llegada de Jurgen Damm.

Por su parte, Juárez también se está preparando para un nuevo torneo que marcará el debut de Alfonso Sosa en el banquillo fronterizo tras el ciclo del Tuca Ferreti, tendrá como misión el salvarse de pagar la multa en un año.

Los Bravos tuvieron un amistoso el pasado jueves cuando se midieron a Venados igualando 1-1, por lo que esperan mostrar una mejor cara este domingo.

Tanto América como Juárez saben de la importancia de este partido dado que ambos están ya por concluir esta primera fase de pretemporada para regresar a sus respectivas sedes donde definirán ya al equipo recordando que faltan poco más de dos semanas para el inicio de campaña. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. América vs Juárez.

