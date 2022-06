Noruega vs Suecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2022-23

Liga de Naciones UEFA

Se abren las emociones de este domingo 12 de junio con un gran duelo de la jornada 4 de la UEFA Nations League 2022-2023, cuando Noruega busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita dar un gran paso en la pelea por el ascenso, pero tendrán que recibir a Suecia que está necesitado de quedarse con el botín completo de su visita al Illevaal Stadion.

Hora y Canal Noruega vs Suecia

Sede: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega

Hora: 6:00 pm de Noruega. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. TUDN en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica.

Noruega vs Suecia en VIVO

La selección de Noruega, encabezada por Erling Haaland, ha tenido un gran desempeño en la primera vuelta de esta Liga de Naciones donde suman un par de triunfos y un empate, pero saben que no pueden aflojar en la búsqueda del ansiado ascenso a la Liga A.

Los Noruegos vienen de un amargo empate en la jornada pasada, el jueves, cuando recibieron a Eslovenia en un duelo en el que fueron incapaces de anotar, a pesar de que su rival jugó con 10 desde el 63, para firmar un 0-0 final.

Por su parte, Suecia era considerado el favorito del grupo, sin embargo no cumplido las expectativas en las 3 primeras fechas donde suman un triunfo y un par de descalabros, por lo que quieren reaccionar en esta segunda vuelta.

Los Suecos vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada, el jueves, cuando, en casa, fueron superados 0-1 por Serbia.

Tanto Noruega como Suecia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por el triunfo que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en el Grupo 4 de la Liga B encontramos a los Noruegos como líderes con 7 puntos, mientras lo Suecos marchan terceros con 3 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Noruega vs Suecia.

