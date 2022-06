Venezuela vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Esperanzas de Toulon 2022

Selecciones

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 12 de junio con la gran final del Torneo Esperanzas de Toulon 2022, cuando Venezuela busque redondear esta histórica primera participación con el título, sin embargo tendrá una prueba durísima ante Francia que está en casa y llega decidido a imponer su jerarquía en el Marcel Roustan.

Hora y Canal Venezuela vs Francia

Sede: Stade d’Honneur Marcel Roustan, Salon-de-Provence, Francia

Hora: 6:00 pm de Francia. 11:00 am de México y Colombia. 12:00 pm de Venezuela. 1:00 pm de Argentina. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Venezuela vs Francia en VIVO

La selección de Venezuela está participando por primera vez en esta competencia y lo han hecho de gran manera logrando ganar los 4 partidos que han disputado, aunque 2 en penales, por lo que intentarán redondear esta participación con el título.

La Vinotinto viene de un durísimo duelo de semifinales donde se midieron a Colombia siendo dominados en términos generales, sin embargo aguantaron los momentos de presión para irse hasta los penales donde se quedaron con el triunfo 5-4.

Por su parte, Francia es el gran favorito al estar en casa y ser el máximo ganador del torneo, aunque llevan varios años sin ganar. Empezaron con increíble derrota en penales ante Panamá, pero tras eso han venido con un gran paso ascendente aplastando rivales y ahora van por todo.

Les Bleus viene de una grandísima victoria en las semifinales donde se midieron a México logrando golearlos 4-1 con doblete de Sékou Mara y goles de Lucien Agoumé y Adil Aouchiche.

Tanto Venezuela como Francia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria que les permita alzarse con el trofeo, no hay margen de error, el vencedor será campeón y el perdedor se irá con el siempre amargo sabor del subcampeonato. En los pronósticos Les Bleus es favorito, pero la Vinotinto ha ido contra corriente todo el torneo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Venezuela vs Francia.

