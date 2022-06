Gran Premio de Azerbaiyán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1 2022

Formula 1

Después de una semana de descanso, vuelve la Formula 1 con su octava carrera del circuito haciendo parada en el Circuito Callejero de Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán donde el Checo Pérez buscará demostrar porque es su pista favorito intentando llevarse el triunfo que lo meta de lleno en la pelea por el Campeonato Mundial, sin embargo Charles Leclerc y Max Verstappen no serán rivales nada sencillos en una pelea que se ha vuelto de tres.

Hora y Canal Gran Premio de Azerbaiyán

Sede: Circuito Callejero de Bakú, Bakú, Azerbaiyán

Hora: 5:00 am de Centroamérica. 6:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 8:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Azerbaiyán en VIVO

Sergio Pérez volvió a eclipsar a su compañero campeón mundial Max Verstappen en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, aunque ambos quedaron detrás del Poleman Charles Leclerc.

El mexicano, nominalmente el número dos en el garaje de Red Bull, está disfrutando de un momento dorado en su carrera que espera extender a la carrera de este domingo intentando demostrar que es un real contendiente al título mundial.

Después de la primera ronda de vueltas rápidas, Carlos Sainz logró la pole provisional con un 1:41.814, su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, fue P2. Sergio Pérez encabezó una segunda fila provisional totalmente Red Bull por delante de Max Verstappen.

Pero Leclerc irrumpió absolutamente en su segunda vuelta, marcando un tiempo de 1:41.3 para llevarse la pole del Gran Premio de Azerbaiyán por segundo año consecutivo. Un reabastecimiento de combustible retrasado para Pérez significó que salió tarde del garaje para su segunda vuelta, pero eso no le impidió llegar a la primera fila.

En un sábado en el que Ferrari y Red Bull estaban en una clase propia, Verstappen obtuvo la P3 en la parrilla, con Sainz listo para comenzar P4.

Los pilotos eliminados en la primera parte de la calificación fueron Mick Schumacher y Kevin Magnussen de Haas, Lance Stroll de Aston Martin y el dúo de Williams formado por Nicholas Latifi y Alex Albon.

Stroll fue el primer piloto en encontrar el muro en la calificación. Se salió con la suya con su primer paso en falso cuando encerró y era un pasajero cuando su Aston Martin se estrelló contra la barrera en la curva 8, afortunadamente escapando del daño.

Pero apenas unos minutos después, golpeó la pared en la curva 2, el AMR22 esta vez muy roto, lo que provocó las banderas rojas y selló su eliminación en la Q1.

Los pilotos eliminados en la Q2 fueron Valtteri Bottas y Zhou Guanyu de Alfa Romeo, los McLaren de Daniel Ricciardo y Lando Norris y Esteban Ocon de Alpine.

Sebastian Vettel también sufrió problemas en esa sesión de Q2 en el otro Aston Martin, encerrándose en el Techpro en la curva 15, un golpe que no fue lo suficientemente fuerte como para inducir daño cuando dio marcha atrás y continuó.

Foto: @F1

Así, estamos listos para una nueva carrera que se espera sea realmente emocionante, Checo Pérez no se conformará con una segunda posición, sabe que el triunfo lo pondría en la plática por el campeonato Mundial, sin embargo Charles Leclerc quiere finalmente volver a subir a lo alto del podio tras la «mala suerte» que lo ha perseguido en las últimas carreras, detrás Max Verstappen estará esperando su oportunidad buscando una buena largada, sabe que se ha quedado sin margen de error, mientras que Carlos Sainz también estará buscando su oportunidad de subirse al podio.

Last modified: junio 11, 2022

