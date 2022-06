[Video] Resultado, Resumen y Goles España vs República Checa 2-0 UEFA Nations League 2022-23

Liga de Naciones UEFA

España impuso condiciones logrando vencer 2-0 a la República Checa en la jornada 4 de la UEFA Nations League 2022-2023.

El partido arrancó de manera pareja, República Checa demostraba que venía a competir, aunque España era el que tomaba las riendas, al 19 Kutcha sacaba dispar que Unai Simón salvaba, apenas 5 minutos después Asensio sirvió a Carlos Soler que solamente empujó para poner el 1-0, tras eso la Furia Roja pasó a dominar totalmente las acciones, buscaron el segundo, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 5 minutos Pesek se quedaba cerca del empate, al 22 Kral sacaba disparo que Unai Simón volaba para salvar, República Checa intentaba adelantar lineas, pero al 30 Ferrán Torres sacó disparo que fue desviado en un defensa, la pelota le quedó a Pablo Sarabia que no perdonó el 2-0, al 37 el mismo Sarabia se quedó cerca del 3-0 con remate al poste, finalmente no hubo más.

Con esta victoria España arribó a 8 puntos como líder del Grupo 2 aprovechando la derrota de Portugal, mientras República Checa quedó tercero con 4 unidades. La Furia Roja romperá concentración hasta septiembre cuando reciban a Suiza en la jornada 5 de la Liga de Naciones. España 2-0 República Checa.

