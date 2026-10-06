Inglaterra vs República Checa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡Cierre de Fecha FIFA a puro gol en el templo sagrado del fútbol mundial! La Selección de Inglaterra recibe en Wembley a República Checa en un choque de UEFA Nations League donde el vendaval británico busca confirmar su aplastante momento. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

En la teoría estamos ante un duelo muy desigual con los Ingleses peleando por la cima con 6 puntos, mientras Chequia no ha podido cosechar ni una sola unidad en 3 jornadas.

El equipo de Thomas Tuchel llega en un estado de forma SENSACIONAL tras humillar 7-0 a Croacia con dobletes de Kane y Saka, sumando seis puntos en el grupo.

Por su parte, República Checa desembarca contra las cuerdas tras perder sus tres encuentros, cayendo 3-1 frente a España en la jornada pasada.

Inglaterra adueñará la posesión con la brillantez de Jude Bellingham para lanzar a Bukayo Saka y Anthony Gordon por las bandas en auxilio de Harry Kane.

República Checa responderá agrupándose en un bloque bajo defensivo para intentar conectar con Adam Hložek en contragolpes aislados.

La inmensa diferencia de jerarquía individual y el momento arrollador del ataque inglés resolverán el trámite sin despeinarse en Londres. Nuestro pronóstico es una cómoda, categórica y autoritaria victoria de Inglaterra 3-0 sobre República Checa. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 6, 2026