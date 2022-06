Liga de Naciones UEFA

Abrimos las emociones de este martes 14 de junio siguiendo con la jornada 4 de la UEFA Nations League 2022-2023, cuando Armenia busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita pensar en la salvación, pero recibirán a Escocia que no tiene margen de error, necesitan sumar en su visita al Yerevan.

Hora y Canal Armenia vs Escocia

Sede: Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, Ereván, Armenia

Hora: 5:00 pm de Reino Unido. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. TUDN en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica.

Armenia vs Escocia en VIVO

La selección de Armenia ha tenido una Liga de Naciones complicada ya que en 3 jornadas suman apenas un triunfo y han caído en un par de ocasiones, por lo que en casa es vital el hacerse fuertes si no quieren caer a la Liga C.

Los Armenios vienen de un duro golpe en la jornada pasada, el sábado, cuando visitaron a Ucrania siendo totalmente superados para un 3-0 final.

Por su parte, Escocia únicamente ha disputado dividiendo resultados con un triunfo y una derrota, por lo que en este tercer duelo para ellos es vial el ganar si no quieren complicarse.

Los Escoceses vienen de una pobre exhibición el pasado sábado cuando visitaron a Irlanda siendo goleados 3-0.

Tanto Armenia como Escocia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por mantenerse en la Liga B. En los pronósticos los Escoceses son ligeros favoritos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Armenia vs Escocia.

Armenia vs Escocia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2022-23

Last modified: junio 13, 2022

Etiquetas: Armenia