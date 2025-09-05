Written by: septiembre 5, 2025 Selecciones

Armenia vs Portugal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Armenia vs Portugal

Las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 comienzan con un atractivo duelo en el Grupo F: Armenia recibe a Portugal este sábado 6 de septiembre de 2025 en el estadio Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht de Yerevan, con capacidad para 14,530 espectadores.

El partido está programado para las 18:00 horas locales y podrá seguirse en vivo por Disney+. Según el huso horario de la región, se jugará a las 13:00 en Argentina y Uruguay, 12:00 en Chile y 11:00 en Colombia, Perú y Ecuador.

Portugal, favorito en el Grupo F

El equipo dirigido por Roberto Martínez llega con el impulso de haber conquistado la UEFA Nations League 2025, donde superó a Alemania en semifinales y a España en la final. Con esa motivación, buscará un estreno contundente en la clasificación mundialista.

Cristiano Ronaldo será la gran figura ofensiva, acompañado por jugadores de jerarquía como Bruno Fernandes y Bernardo Silva. En lo emocional, el mediocampista Rúben Neves portará el dorsal 21 en homenaje a Diogo Jota, fallecido en julio junto a su hermano André.

Posible alineación de Portugal

  • Portero: Diogo Costa
  • Defensas: João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes
  • Mediocampo: João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva
  • Delantera: Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Francisco Conceição

Armenia busca sorprender

El conjunto local, que viene de empatar 2-2 contra Montenegro en un amistoso, intentará dar la sorpresa ante un rival al que nunca ha derrotado.

Datos destacados

  • Ronaldo acumula 5 goles en 4 partidos contra Armenia.
  • Portugal mantiene un historial invicto ante los armenios.
  • Los pronósticos anticipan un triunfo visitante, con alta probabilidad de mantener la portería en cero.

El choque promete ser el primer paso firme de Portugal en su camino rumbo al Mundial 2026.

