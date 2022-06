[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Perú vs Australia 0(4)-0(5) Repechaje Mundial 2022

Mundial 2022

Durísimo golpe recibió la selección de Perú al caer derrotados desde el punto penal ante Australia para quedar fuera del Mundial 2022.

El partido inició con gran suspenso y ambos equipos comenzaron a estudiarse, no es para menos, se jugaron un cupo para el Mundial. Después de los primeros 10 minutos de juego, Perú se afianzó con la posesión de la pelota y empezó a generar peligro para los australianos. Perú no pudo profundizar su posesión de pelota y el marcador se fue al descanso 0-0 en el Ahmad Bin Ali Stadium de Doha, Qatar.

La charla técnica de Ricardo Gareca surgió efecto y los peruanos salieron a jugar la segunda parte con mayor intensidad. Al 65 André Carrillo fue sustituido por Edison Flores y Gareca mandó a su equipo al ataque. A los 68’ Christian Cueva se filtró por la escuadra izquierda del área australiana y disparó al arco, pero el remate no llevó dirección de gol.

Después de 75 minutos de juego el marcado no se movió en el estadio de Doha. No obstante, “Los Incas” mantuvieron en el dominio en ambas áreas. Al 80 Miguel Trauco realizó una dura entrada y el árbitro separa tiro libre para Australia. Sin embargo, el cobro del tiro libre no resultó en peligro para el guardameta Pedro Gallese que la interceptó con facilidad. La más clara del partido la tuvo los australianos al final del segundo tiempo al 87 con un disparo de que exigió Gallese, y Perú se mostró nervioso al final de los 90’. El árbitro añadió 3 minutos donde no se hicieron daño ambos seleccionados, el resultado se mantuvo 0-0, para dar paso a la prórroga.

Los primeros quince minutos del tiempo extra no tuvo un claro dominador y ambos equipos mostraron cansancio. La segunda parte de la prorroga fue el ultimo cartucho de Perú para clasificar al mundial sin ir a los penales. A los 108′ Edinson Flores cabeceó un centro al área y remate se estrelló con el poste derecho. Perú buscó con toda intensidad el gol, los Socceroos cambiaron de portero en el último minuto para los penales.

Martin Boyle era el encargado de abrir la serie, pero Gallese se vestía de héroe deteniendo el cobro, Gianluca Lapadula ponía al frente a Perú. Aaron Mooy ponía el empate para Australia, pero Alexander Callens volvía a poner en ventaja a los Incas. Craig Goodwin ponía el 2-2, pero Luis Advíncula reventaba el poste. Ajdin Hrustic y Renato Tapia no fallaban para el 3-3. Jamie McLaren ponía el 4-3, pero Edison Flores mantenía con vida a los peruanos. Awer Mabil anotaba el 5-4 y Alex Valera se convertía en el villano fallando el penal decisivo.

Así, Australia logró obtener la clasificación al Mundial de Qatar y compartirá grupo con el último campeón del mundo, Francia, Emiratos Árabes Unidos y Túnez.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Perú vs Australia 0(4)-0(5) Repechaje Mundial 2022

Last modified: junio 13, 2022

Etiquetas: Alex Valera