Portugal vs Armenia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Portugal recibe este domingo a Armenia en Oporto con un objetivo claro: ganar para asegurar matemáticamente su clasificación directa al Mundial 2026. La Seleção lidera el Grupo F con 10 puntos, dos por encima de Hungría, mientras que Armenia llega como colista con 3 unidades en cinco partidos.
Los dirigidos por Roberto Martínez comenzaron las eliminatorias con paso perfecto, pero llegan a este encuentro después de una inesperada caída 2-0 ante Irlanda, resultado que encendió alarmas y dejó claro que no hay margen para confiarse.
📉 Cómo llegan los equipos
🇵🇹 Portugal
- Ganó sus primeros tres partidos del grupo (vs Armenia, Hungría e Irlanda).
- Pero solo ha sumado 1 punto de los últimos 6.
- Empató ante Hungría en octubre y cayó 2-0 ante Irlanda el jueves.
- No pierde una clasificación mundialista desde 1998.
La derrota ante Irlanda fue especialmente dura: Troy Parrott marcó un doblete que dejó a Portugal sin reacción y sin su gran figura, ya que Cristiano Ronaldo fue expulsado por un codazo a Dara O’Shea.
Pese a ello, Portugal mantiene un historial muy favorable ante Armenia:
- 7 partidos invicto ante este rival.
- Incluyendo un 5-0 en septiembre en el partido de ida.
🇦🇲 Armenia
El equipo de Yegishe Melikyan es último del grupo, pero ha mostrado una clara mejoría defensiva en sus últimos partidos:
- Perdió 1-0 ante Irlanda.
- Perdió 1-0 ante Hungría.
- Muy diferente a su caída 5-0 contra Portugal en el debut.
Incluso sorprendió en septiembre con un 2-1 sobre Irlanda, aunque no ha logrado regularidad.
Armenia nunca ha clasificado a un Mundial ni a una Eurocopa, pero cuenta con algunos talentos destacados:
- Eduard Spertsyan (capitán y goleador histórico reciente, 10 goles).
- Grant-Leon Ramos (Borussia M’gladbach), uno de los jugadores más prometedores con 5 goles internacionales.
🧩 Lo que se juega cada equipo
🔵 Portugal
- Clasificación directa al Mundial con una victoria.
- También le sirve un empate si Hungría no vence a Irlanda por 3 goles o más.
- Martínez buscará recuperar sensaciones tras un partido muy flojo en Dublín.
🔴 Armenia
- No tiene presión real por clasificar.
- Podría ser el juez del grupo si saca puntos.
- Llega con moral defensiva, aunque con poco poder ofensivo.
👥 Alineaciones y novedades
🇵🇹 Portugal
❌ Baja clave: Cristiano Ronaldo (expulsado).
Esto abre espacios en ataque.
Posibles cambios:
- Gonçalo Ramos podría ocupar la referencia ofensiva.
- Rafael Leão tiene altas opciones de ser titular.
- Bruno Fernandes, ya sin sanción, regresa al XI.
- Nelson Semedo impresionó ante Irlanda y podría ser una de las novedades.
🇦🇲 Armenia
- Sin bajas reportadas.
- Repetiría el mismo once que compitió bien ante Hungría.
- Spertsyan y Ramos serán sus piezas esenciales para intentar sorprender.
🔍 Claves del partido
Para Portugal:
- Recuperar agresividad ofensiva sin CR7.
- Abrir el bloque bajo armenio con movilidad y ritmo.
- Evitar un trámite lento que convenga al rival.
Para Armenia:
- Mantener el orden defensivo que mostró en sus últimos duelos.
- Aprovechar transiciones y errores portugueses.
- Resistir los primeros 30 minutos, donde Portugal suele presionar más.
🔮 Pronóstico
Portugal 3–0 Armenia
Portugal tiene presión, talento, localía y necesidad. Armenia, aunque ha mostrado mejoría, no debería ser rival suficiente para un equipo que se juega la clasificación.
Todo apunta a que la Seleção das Quinas resolverá con autoridad.