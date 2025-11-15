Written by: noviembre 15, 2025 Selecciones

Portugal vs Armenia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Portugal vs Armenia

Portugal recibe este domingo a Armenia en Oporto con un objetivo claro: ganar para asegurar matemáticamente su clasificación directa al Mundial 2026. La Seleção lidera el Grupo F con 10 puntos, dos por encima de Hungría, mientras que Armenia llega como colista con 3 unidades en cinco partidos.

Los dirigidos por Roberto Martínez comenzaron las eliminatorias con paso perfecto, pero llegan a este encuentro después de una inesperada caída 2-0 ante Irlanda, resultado que encendió alarmas y dejó claro que no hay margen para confiarse.

📉 Cómo llegan los equipos

🇵🇹 Portugal

  • Ganó sus primeros tres partidos del grupo (vs Armenia, Hungría e Irlanda).
  • Pero solo ha sumado 1 punto de los últimos 6.
  • Empató ante Hungría en octubre y cayó 2-0 ante Irlanda el jueves.
  • No pierde una clasificación mundialista desde 1998.

La derrota ante Irlanda fue especialmente dura: Troy Parrott marcó un doblete que dejó a Portugal sin reacción y sin su gran figura, ya que Cristiano Ronaldo fue expulsado por un codazo a Dara O’Shea.

Pese a ello, Portugal mantiene un historial muy favorable ante Armenia:

  • 7 partidos invicto ante este rival.
  • Incluyendo un 5-0 en septiembre en el partido de ida.

🇦🇲 Armenia

El equipo de Yegishe Melikyan es último del grupo, pero ha mostrado una clara mejoría defensiva en sus últimos partidos:

  • Perdió 1-0 ante Irlanda.
  • Perdió 1-0 ante Hungría.
  • Muy diferente a su caída 5-0 contra Portugal en el debut.

Incluso sorprendió en septiembre con un 2-1 sobre Irlanda, aunque no ha logrado regularidad.

Armenia nunca ha clasificado a un Mundial ni a una Eurocopa, pero cuenta con algunos talentos destacados:

  • Eduard Spertsyan (capitán y goleador histórico reciente, 10 goles).
  • Grant-Leon Ramos (Borussia M’gladbach), uno de los jugadores más prometedores con 5 goles internacionales.

🧩 Lo que se juega cada equipo

🔵 Portugal

  • Clasificación directa al Mundial con una victoria.
  • También le sirve un empate si Hungría no vence a Irlanda por 3 goles o más.
  • Martínez buscará recuperar sensaciones tras un partido muy flojo en Dublín.

🔴 Armenia

  • No tiene presión real por clasificar.
  • Podría ser el juez del grupo si saca puntos.
  • Llega con moral defensiva, aunque con poco poder ofensivo.

👥 Alineaciones y novedades

🇵🇹 Portugal

Baja clave: Cristiano Ronaldo (expulsado).
Esto abre espacios en ataque.

Posibles cambios:

  • Gonçalo Ramos podría ocupar la referencia ofensiva.
  • Rafael Leão tiene altas opciones de ser titular.
  • Bruno Fernandes, ya sin sanción, regresa al XI.
  • Nelson Semedo impresionó ante Irlanda y podría ser una de las novedades.

🇦🇲 Armenia

  • Sin bajas reportadas.
  • Repetiría el mismo once que compitió bien ante Hungría.
  • Spertsyan y Ramos serán sus piezas esenciales para intentar sorprender.

🔍 Claves del partido

Para Portugal:

  • Recuperar agresividad ofensiva sin CR7.
  • Abrir el bloque bajo armenio con movilidad y ritmo.
  • Evitar un trámite lento que convenga al rival.

Para Armenia:

  • Mantener el orden defensivo que mostró en sus últimos duelos.
  • Aprovechar transiciones y errores portugueses.
  • Resistir los primeros 30 minutos, donde Portugal suele presionar más.

🔮 Pronóstico

Portugal 3–0 Armenia

Portugal tiene presión, talento, localía y necesidad. Armenia, aunque ha mostrado mejoría, no debería ser rival suficiente para un equipo que se juega la clasificación.

Todo apunta a que la Seleção das Quinas resolverá con autoridad.

