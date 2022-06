Alarma en Barcelona: Carlos Tévez quiere a Ángel Di María en Rosario Central

Argentina Noticias

Carlos Tévez fue presentado este martes como nuevo entrenador de Rosario Central, será su primera experiencia desde el banquillo tras anunciar su retiro como futbolista profesional. El ‘Apache’ brindó una conferencia de prensa y habló sobre una posible incorporación de Ángel Di María a su plantilla.

«No pude hablar con ‘Fideo’. Imaginate que casi no hablo con mi señora del trabajo que tengo… No pude hablar. Ojalá venga. ¿A quién no le gustaría? Sé lo que significa«, comenzó el actual DT de Rosario.

Asimismo añadió que: «Cuando esté más tranquilo, lo llamaré y le preguntaré cuáles son sus ganas. Sabemos la jerarquía que tiene ‘Fideo’ y nos vendría muy bien por la experiencia que puede darle a estos jóvenes».

De momento, Ángel Di María no ha decidido su futuro tras tener sobre la mesa opciones como la Juventus y FC Barcelona, sin embargo, el futbolista parece estar tranquilo ya que el mercado de pases abre oficialmente el 1 de julio.

Mientras ‘El Fideo’ se decide, al jugador le ha salido otro pretendiente y Carlos Tévez hará lo suyo para convencerlo. Lo cierto es que alguna vez el extremo confesó que le gustaría volver a Rosario Central para finalizar su carrera.

