Cartaginés vs Alajuelense EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Liga de Costa Rica Apertura 202

Partidazo tendremos este domingo 26 de junio con la ida de la Final de la Liga de Costa Rica Apertura 2022, donde el Cartaginés buscará mantener vivo el sueño, para ello es vital el aprovechar su condición de local al recibir al Alajuelense que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Fello Meza.

Hora y Canal Cartaginés vs Alajuelense

Sede: Estadio José Rafael «Fello» Meza Ivancovich, Cartago, Costa Rica

Hora: 11:00 am de Costa Rica. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: FUTV

Cartaginés vs Alajuelense en VIVO

El cuadro Cartaginés ha tenido una temporada histórica que los hace soñar con levantar el ansiado título, sin embargo saben que se viene el momento más complicado y que si quieren romper su racha de más de 80 años sin título es vital el pegar en casa.

Los Brumosos sorprendieron al Herediano en las semifinales. En la ida, en casa, lograron ganar 1-0 con gol de José Vargas, mientras que en la vuelta, el pasado martes, lograron un valioso empate 1-1 con el que avanzaron con global 2-1.

Por su parte, el Alajuelense ha marcado el ritmo de la competencia y quiere liquidar de una vez por todas el título, sin embargo saben que se les viene una serie muy cerrada.

Los Manudos tuvieron una serie sumamente dura ante el Saprissa en las semifinales. Como visitantes igualaron 1-1 en la ida, mientras que en casa igual empataron a uno en 90 minutos teniendo que irse hasta los tiempos extra para ganar 3-1 y avanzar con global 4-2.

Tanto Cartaginés como Alajuelense saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de pegar primero en esta final. En los pronósticos los Manudos son favoritos desde esta ida tras el gran momento que viven, pero los Brumosos están en casa y con el apoyo de su afición irán por todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Cartaginés vs Alajuelense.

