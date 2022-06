La confesión de Gonzalo Higuaín sobre Florentino Pérez: «Sentía que me quería vender».

Noticias

Gonzalo Higuaín, jugador del Inter de Miami, concedió una entrevista para el programa ‘Líbero VS’ de ‘TyC Sports’ en la que repasó su paso por los distintos equipos europeos, en la que obviamente habló de su llegada al Real Madrid y de lo que sentía en ese momento.

«Es el club más grande de la historia. Tiene 14 Champions. Creo que es el techo más alto para un jugador. Llegar con 19 años y jugar hasta los 26… Pude tocar el cielo con las manos y bueno, creo que más que el Madrid no hay», empezó.

Su primera temporada como madridista: «En mi primer año hago 27 goles y Cris 26. Me voy de vacaciones y veo que fichan a Benzema y a Kaká. Le llamo al club y le digo: ‘Si meto 27 goles y me traes a Benzema y a Kaká. Escúchame, es necesario que vuelva. ¿Qué tengo que hacer?’. Pero bueno el Madrid es eso. Te traen jugadores constantemente y tienes que estar compitiendo. Eso lo hace ser el mejor equipo de la historia. Tienes que competir siempre con los mejores».

El delantero argentino estuvo a punto de ir al Arsenal: «Yo antes de ir a Napoli estaba el Arsenal. Ya habíamos hablado y no me compran, compran a Özil por 80 ‘palos’ o algo así. Me dijeron: ‘No tenemos mucha plata para gastar. Salís caro’. De ahí me fui al Nápoles. Dos días después veo Özil por 80 millones de euros«, dijo entre risas.

Higuaín fue contratado por el presidente Ramón Calderón, quien fue sustituido por Florentino Pérez. «Fue sacando a todos los jugadores que había traído Calderón. Yo sentía que a mí también me quería sacar, pero le metía 25 goles, 30 goles al año y Florentino me renovó. Entonces fue cuando pasé a ser jugador de Florentino y ahí me quedé. Se la puse difícil», terminó.

Last modified: junio 25, 2022

Etiquetas: Florentino Pérez