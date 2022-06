Tepatitlán vs Dorados EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Liga de Expansión Apertura 2022

Liga de Expansión Apertura 2022

Abrimos las emociones de este domingo 26 de junio en la jornada 1 de la Liga de Expansión Apertura 2022, cuando el Tepatitlán busque aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos de la temporada, pero tendrán que recibir a unos Dorados que llegan decididos a sumar en su visita al Tepa Gómez.

Hora y Canal Tepatitlán vs Dorados

Sede: Estadio Gregorio Tepa Gómez, Tepatitlán, Jalisco

Hora: 5:00 pm

Canal: Vix

Tepatitlán vs Dorados en VIVO

El cuadro del Tepatitlán arranca una nueva era de la mano de Bruno Marioni que tiene la misión de devolver al equipo a los primeros planos. Han tenido algunos fichajes interesantes como Brian Gambarte y Brayton Vázquez, entre otros.

Los Alteños vienen de una amarga temporada pasada donde finalizaron en la onceava posición logrando meterse al repechaje, pero ahí quedaron eliminados a manos de Cancún, por lo que el objetivo será superar esa ronda.

Por su parte, Dorados también empieza una era de la mano del Chiquis García que ha renovado al equipo con jugadores como Gerson Vázquez, Luis Gamíz, David Osuna, entre otros, pero saben que la fortaleza será el juego en conjunto.

Sinaloa viene una temporada realmente decepcionante ya que quedaron eliminados en la fase regular tras concluir en la treceava posición, algo que fue un duro fracaso para ellos y esperan no repetir.

Tanto Tepatitlán como Dorados saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren iniciar con el pie derecho, saben que todavía queda una larga temporada por delante, pero el iniciar con tres puntos siempre será importante. No hay un claro favorito dado que no sabemos muy bien que esperar de cada uno. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Tepatitlán vs Dorados.

