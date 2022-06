FICHAJES y SALIDAS: Las bajas que tendrá Atlético Nacional de cara al próximo semestre

Colombia

Atlético Nacional consiguó este domingo la anhelada estrella 17 para la afición y aseguró su cupo a la Copa Libertadores del próximo año. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera vencieron en el global 4-3 al Deportes Tolima con goles de Danovis Banguero, Yerson Candelo, Andrés Andrade y Jarlan Barrera.

Luego de la celebración del título, el equipo ‘verdolaga’ ya piensa en lo que será el próximo semestre que da comienzo este domingo, dónde deberán enfrentar al Cortuluá en la primera fecha.

Pese a esto, ya se han confirmado dos salidas. Una de ellas fue la de el defensor Felipe Águilar, quien llegó al equipo antioqueño en condición de préstamo, pero que seguirá su carrera en el Lanús de Argentina, según informó el periodista colombiano Pipe Sierra.

El defensor, se despidió de la hinchada verdolaga a través de sus redes sociales con emotivo mensaje:

«Yo pienso que no hay mejor manera de despedirse del equipo de tus amores que siendo CAMPEÓN. Hace un año llegaba con el anhelo y la ilusión de conseguir títulos con esta institución y así fue.

Quiero agradecer primero a Dios, al Presidente Emilio Gutiérrez, a Alejandro Restrepo, a Francisco Nájera y a la junta directiva de Atlético Nacional por brindarme la oportunidad de regresar nuevamente; así como al staff, jugadores y todo el personal que trabaja para el club.

Cada vez que tuve la oportunidad de competir, di la vida por estos colores y no me ahorré el más mínimo esfuerzo y por eso me voy feliz, porque sé lo que es jugar para esta institución, en la cuál me sentí siempre en casa.

Por último pero no menos importante a toda la hinchada verdolaga por su apoyo, que lindo es sentirse querido y valorado, vibrar en la misma sintonía y ser coreado por la afición, de todo corazón un Dios les pague.

¡Hasta pronto los verdes!»

El otro jugador que también se va del equipo es Baldomero Perlaza, a quien se le venció el contrato y no quiso renovarlo. El entrenador de Atlético Nacional, lo confirmó en el canal ‘ESPN’.

