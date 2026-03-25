Cruz Azul vs Atlético Nacional EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Fútbol Mexicano

TERMINA EL ENCUENTROOOOO.



VICTORIA DE LA MÁQUINAAAAAAAAA pic.twitter.com/NzLWG1ur7B — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 26, 2026

La actividad no se detiene para la Cruz Azul, que aprovechará la Fecha FIFA para disputar un atractivo partido amistoso frente al histórico Atlético Nacional de Colombia.

El encuentro se jugará en el PayPal Park de San José, California, donde ambos clubes buscarán mostrar su jerarquía ante la afición latina en Estados Unidos.

Cruz Azul busca mantener el ritmo

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón utilizará este compromiso para mantener la intensidad competitiva tras el reciente empate ante Mazatlán FC en la Liga MX.

Debido a la Fecha FIFA, la Máquina no contará con algunos de sus futbolistas convocados a selecciones nacionales, entre ellos Carlos Rodríguez y Erik Lira.

Esto abrirá la puerta para que Larcamón pruebe variantes en su alineación y le dé minutos a jugadores que buscan consolidarse en el equipo titular rumbo a la liguilla.

Uno de los focos de atención estará en Gabriel Fernández, el “Toro”, quien llega motivado tras marcar gol el fin de semana.

Atlético Nacional quiere imponer su jerarquía

Del otro lado estará el histórico Atlético Nacional, uno de los clubes más grandes del fútbol colombiano y conocido como el “Rey de Copas” en su país.

El conjunto verdolaga llega en buen momento tras una contundente victoria en su liga local y buscará demostrar su calidad frente a un rival mexicano.

La principal carta ofensiva del equipo será el delantero Alfredo Morelos, quien intentará liderar el ataque colombiano y aprovechar cualquier oportunidad frente al arco rival.

Un duelo internacional con sabor latino

Aunque se trata de un partido amistoso, el encuentro promete intensidad y espectáculo. Ambos equipos buscarán aprovechar la oportunidad para probar jugadores, ajustar detalles tácticos y mantener el ritmo competitivo durante la pausa internacional.

Además, el escenario en California garantiza una gran presencia de aficionados latinos que seguramente convertirán el estadio en un ambiente vibrante.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs Atlético Nacional?

Partido: Cruz Azul vs Atlético Nacional

Cruz Azul vs Atlético Nacional Competencia: Partido amistoso internacional

Partido amistoso internacional Estadio: PayPal Park, San José, California

PayPal Park, San José, California Fecha: miércoles

miércoles Hora: 8:00 PM (hora del centro de México)

Pronóstico Cruz Azul vs Atlético Nacional

Al tratarse de un amistoso con rotaciones y pruebas tácticas, se espera un partido abierto y con oportunidades para ambos equipos.

Pronóstico:

Cruz Azul 2 – 2 Atlético Nacional.

Un empate con varios goles en un duelo que servirá para que ambos clubes mantengan ritmo competitivo durante la Fecha FIFA. ⚽🔥

Last modified: marzo 26, 2026