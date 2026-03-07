Colombia vs Cuba EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

Duelo de vida o muerte en el Hiram Bithorn! Este domingo, el Clásico Mundial de Béisbol nos presenta un choque de realidades opuestas: Cuba frente a Colombia. Mientras que la escuadra cubana busca dar un paso gigante hacia la clasificación, los colombianos llegan con la espalda contra la pared, obligados a ganar para no despedirse prematuramente del torneo.

Cuba llega con la moral por las nubes tras su sólida victoria de 3-1 ante Panamá, mostrando un pitcheo que hoy luce como uno de los más fuertes del Grupo A. Para este duelo, mandarán a la loma a Denny Larrondo, quien tiene la misión de poner al equipo con marca de 2-0.

Por su parte, Colombia vive momentos críticos. Tras caer ante Puerto Rico y Canadá, el equipo cafetero necesita desesperadamente que su abridor, Luis Patiño, salga en plan estelar. Saben que otra derrota los deja prácticamente fuera, por lo que hoy se juegan la temporada completa en el diamante.

Es un duelo inédito en la historia del Clásico. ¿Podrá el pitcheo cubano mantener su dominio o Colombia dará la sorpresa para mantenerse con vida?

Mi pronóstico: Cuba se lleva el triunfo en un duelo de pocas carreras. Gana Cuba 4-2. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

Last modified: marzo 7, 2026