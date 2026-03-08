Written by: marzo 8, 2026 Béisbol

Colombia vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Colombia vs Panamá

¡Duelo de supervivencia en el Hiram Bithorn! Este lunes, el Clásico Mundial de Béisbol nos regala un choque electrizante: Panamá frente a Colombia. La novena canalera llega con la moral por las nubes tras dar la campanada y vencer a Canadá, recuperando sus esperanzas de clasificación. Pero cuidado, porque Colombia se juega la vida para evitar el sótano del grupo.

Panamá no tiene margen de error; con marca de una victoria y dos derrotas, necesitan ligar triunfos para seguir soñando con la siguiente ronda. Por su parte, Colombia vive una pesadilla al haber perdido sus tres compromisos previos. Los cafeteros buscan desesperadamente esta victoria para evitar el último lugar del grupo, lo que los obligaría a jugar la fase clasificatoria para el Clásico del 2029.

¿Podrá Panamá mantener el ritmo ganador o Colombia dará su primer zarpazo del torneo para salvar el orgullo?

Mi pronóstico: La motivación panameña marcará la diferencia en un duelo muy cerrado. Gana Panamá 6-4. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

Etiquetas: , , , Last modified: marzo 8, 2026
República Dominicana vs Israel Previous Story
República Dominicana vs Israel EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Related Posts

República Dominicana vs Israel

República Dominicana vs Israel EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 8, 2026

¡El ‘Plátano Power’ no tiene freno! Este lunes, la República Dominicana salta de nuevo al diamante del LoanDepot Park en...

Read More
México vs Brasil

México vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 8, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡México busca el paso perfecto en...

Read More
Panamá vs Canadá

Panamá vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 8, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de contrastes en el Hiram...

Read More
Nicaragua vs Israel

Nicaragua vs Israel EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Written by: marzo 8, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de supervivencia en Miami!...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *