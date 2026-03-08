Colombia vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡Duelo de supervivencia en el Hiram Bithorn! Este lunes, el Clásico Mundial de Béisbol nos regala un choque electrizante: Panamá frente a Colombia. La novena canalera llega con la moral por las nubes tras dar la campanada y vencer a Canadá, recuperando sus esperanzas de clasificación. Pero cuidado, porque Colombia se juega la vida para evitar el sótano del grupo.

Panamá no tiene margen de error; con marca de una victoria y dos derrotas, necesitan ligar triunfos para seguir soñando con la siguiente ronda. Por su parte, Colombia vive una pesadilla al haber perdido sus tres compromisos previos. Los cafeteros buscan desesperadamente esta victoria para evitar el último lugar del grupo, lo que los obligaría a jugar la fase clasificatoria para el Clásico del 2029.

¿Podrá Panamá mantener el ritmo ganador o Colombia dará su primer zarpazo del torneo para salvar el orgullo?

Mi pronóstico: La motivación panameña marcará la diferencia en un duelo muy cerrado. Gana Panamá 6-4. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

Last modified: marzo 8, 2026