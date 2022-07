UFC 276: Israel Adesanya vs Jared Cannonier EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

La división de peso mediano de UFC se ha quedado sin contendientes para el campeón. Israel Adesanya comenzó a sacar a los mejores de la división por segunda vez. No hay otra manera de explicar el hecho de que la pelea por el título se la diera a Jared Cannonier, un peleador con solo 2 victorias seguidas, y en una pelea de candidatos real, en 2020, fue derrotado por Robert Whittaker.

Israel Adesanya vs Jared Cannonier en VIVO

Israel es un peleador de 32 años de Nigeria. Se pasó a las MMA desde el kickboxing profesional, donde tuvo 80 peleas: 75 victorias y 5 derrotas. Israel hizo su debut en UFC en febrero de 2018 contra Rob Wilkinson, a quien noqueó en el segundo round.

En 2019, Adesanya tuvo una racha de 6 victorias seguidas en UFC y se convirtió en el campeón interino de la promoción. El combate de unificación por el título absoluto se llevó a cabo en octubre de 2019. Israel noqueó al campeón, Robert Whittaker, en el segundo asalto y se convirtió en el nuevo rey de la división de peso mediano.

Después de 2 defensas exitosas del título, decidió ascender a la división de peso semipesado y convertirse en doble campeón. Pero Jan Blachowicz hizo una exitosa defensa del título, derrotando a Adesanya por decisión unánime.

Adesanya peleó por última vez en febrero de 2022. Su oponente era Robert Whittaker. Adesanya ganó por decisión unánime.

Habilidades y Estilo de Adesanya

Israel está genuinamente dotado técnicamente. Él entiende que no tiene un poder de nocaut impresionante y supera a los oponentes gracias a sus habilidades de golpeo: golpes precisos, patadas no estándar, un buen sentido de la distancia y presión inteligente.

El aura de invulnerabilidad absoluta de Israel Adesanya de pie se disipará si observas sus actuaciones de kickboxing. 75-5 es sin duda un buen récord, pero en la última pelea en esta disciplina, Israel perdió ante Alex Pereira. Las preguntas sobre la fuerza de la mandíbula del campeón pueden ser especialmente relevantes antes de su pelea con Jared Cannonier.

Jan Blachowicz demostró que el africano tiene problemas con la lucha libre. Su BJJ no está funcionando. Adesanya no puede resistirse a luchadores poderosos y dimensionales. No mejora su posición ni intenta ponerse de pie.

Análisis Jared Cannonier

Jared es un luchador estadounidense de 38 años. Hizo su debut en UFC en 2015. Cannonier comenzó su viaje en la organización más fuerte del mundo en el peso pesado, pero luego de ser noqueado en una pelea contra Sean Jordan, Jared decidió bajar al peso semipesado.

En la nueva división, Cannonier tuvo 5 peleas: 2 victorias y 3 derrotas. Derrotó a los mediocres Ion Cutelaba y Nick Roehrick, pero perdió ante los mejores luchadores:

• Glover Teixeira – perdido por decisión unánime;

• Jan Blachowicz – Perdido por decisión unánime

• Dominick Reyes – nocaut en el primer asalto.

Después de perder ante Reyes, Jared decidió bajar aún más peso y descendió a la división de peso mediano. En la nueva categoría, Jared tuvo una racha ganadora. Primero, acabó con los veteranos David Branch y Anderson Silva y luego derrotó a Jack Hermansson por nocaut técnico.

El ascenso de Cannonier fue interrumpido por Robert Whittaker en octubre de 2020. Jared perdió por decisión unánime. Cannonier cerró la derrota ante el ex campeón en agosto de 2021 con una victoria sobre Kelvin Gastelum.

La última pelea de Jared fue en febrero de 2022. Su oponente fue Derek Brunson. Cannonier ganó por nocaut en el segundo asalto.

Habilidades y Estilo de Cannonier

Jared prefiere pelear de pie como su oponente. Este es un luchador físicamente poderoso que depende de un golpe certero. Diligentemente apunta a la mandíbula del oponente e intenta noquearlo con un solo golpe.

Pero aparte de su poder de nocaut, Cannonier no es un peleador versátil y no tiene muchos alféizares increíbles. No tiene buena técnica, puede correr hacia adelante sin golpes, tratando de cerrar la distancia y solo entonces comenzará a apuntar el golpe. En el suelo, Jared está indefenso. Casi todos los luchadores contra los que luchó lo controlaron fácilmente.

Predicciones Adesanya vs Cannonier – Adesanya ganará por KO/TKO

Israel Adesanya ha decepcionado a los fanáticos con peleas recientes. Derrotó a Marvin Vettori y Robert Whittaker pragmáticamente por decisión. Esto se debió al hecho de que Israel tenía miedo de fallar un derribo y no desarrolló ataques, concentrándose en la distancia y la reacción del oponente. Robert Whittaker generalmente eligió un plan de juego pasivo. Israel, acostumbrado a trabajar como número 2, no se adelantó sino que esperó sus embestidas, lo que provocó un retraso en el combate.

La única posibilidad de Jared Cannonier de ganar es noquear al campeón. El retador entiende esto muy bien, por lo que pasará la mayor parte de la batalla al ataque, tropezando con las sofisticadas trampas de Israel. Adesanya no tendrá miedo a los derribos y trabajará más relajado, como lo hizo en la pelea con Costa o en la 1ra pelea con Whittaker. Por lo tanto, más cerca de los rounds de campeonato, Jared no podrá y Adesanya se quedará con el triunfo.

UFC 276: Israel Adesanya vs Jared Cannonier EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

