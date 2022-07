Gran Premio de Gran Bretaña EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1 2022

Formula 1

La Formula 1 se detiene en Silverstone, un lugar que quizás muchos describan correctamente como el hogar espiritual del deporte, uno que albergó el primer Gran Premio de Fórmula Uno allá por 1950, hay mucho en juego para Ferrari y Mercedes y un mucho aún puede aturdir a los equipos y fanáticos por igual.

El cinturón de Carlos Sainz de una vuelta que le valió su primera pole, Max Verstappen, aunque intercalado por los dos Ferrari, comenzando desde el segundo lugar en la parrilla y la leyenda Lewis Hamilton entre los cinco primeros.

Hora y Canal Gran Premio de Gran Bretaña

Sede: Circuito de Silverstone, Northamptonshire, Inglaterra, Reino Unido

Hora: 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Premio de Gran Bretaña EN VIVO

Carlos Sainz estará bajo una gran presión para ganar la carrera

A estas alturas, muchos simplemente habrían olvidado que el ganador de la pole del Gran Premio de Gran Bretaña de 2022, Carlos Sainz, se alineó en noveno lugar para la carrera del año pasado. Que el hombre de Ferrari se ha llevado una sensacional pole, una primicia. . .

Que el hombre de Ferrari haya conseguido una sensacional pole, la primera para él, y eso también en medio de las inclemencias del tiempo, es una señal del gran deseo de Sainz de mejorar.

Si bien lograr la pole es una cosa, convertirla en una victoria en una carrera es algo completamente diferente. Y es por eso que, uno cree que el día de la carrera, Sainz, quien se encontró en una situación algo similar para ganar en Rusia en 2020, cuando pasó a Norris desde el principio (desde el segundo) solo para perder la ventaja más tarde, probablemente se enfrentará un escenario similar en Silverstone.

Los fanáticos de Ferrari, y con razón, no querrán nada más que una victoria en el territorio de Lewis Hamilton, su gran torturador en las últimas temporadas.

Agregue a esto la enorme presión que enfrentará Sainz al tener que mantener a raya a Verstappen, el holandés comenzando desde el segundo lugar en la parrilla.

Puede parecer una tarea bastante sencilla para el piloto madrileño, pero ¿lo será realmente?

Lewis Hamilton terminará en el podio

Lewis Hamilton es un gran piloto, pero en su casa en Silverstone, se vuelve simplemente magnífico y donde la forma reciente es un ejemplo, es bastante imbatible.

Ningún otro piloto ha registrado tantas victorias aquí aparte de Lewis, quien logró la victoria en Silverstone en ocho ocasiones distintas.

Y si bien una novena vez puede parecer difícil, dadas las condiciones existentes y el hecho de que, en Ferrari y Red Bull, Mercedes encuentra competidores acérrimos, un podio, se señala, puede no estar completamente fuera del alcance de Hamilton.

Tal vez impulsado por la necesidad desesperada de mejorar su forma o por darse cuenta de que volverá a luchar entre los fanáticos locales, se espera que Hamilton domine los procedimientos en el GP de Gran Bretaña y probablemente supere al piloto en el otro Mercedes, uno también disputando su evento de carrera en casa: George Russell.

Max Verstappen superará a Charles Leclerc

El Gran Premio de Gran Bretaña de 2021 fue una carrera completamente olvidable para el famoso piloto holandés de Red Bull. Su auto sería recortado por el gran siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, quien eventualmente ganaría su carrera en casa, mientras que su mayor retador, uno correctamente descrito como el pretendiente al trono, terminaría perdiendo una oportunidad. en el hospital tras un impacto a alta velocidad en la primera vuelta.

Es posible que Verstappen nunca vaya a olvidar ese día y el incidente, por lo que el actual líder del Campeonato de Pilotos, que ha dividido con éxito a los dos Ferrari, querrá andar con cautela esta vez. No es que el incidente del año anterior haya resultado en una culpa unilateral con un error del holandés.

Pero incluso entonces, Max se daría cuenta de la gran oportunidad de reclamar la victoria en el terreno de Lewis Hamilton; el dominio de su archirrival. Y la forma ideal y más directa de hacerlo sería adelantando al coche que le precede, el de su anterior compañero de equipo en Toro Rosso, Carlos Sainz Jr.

Verstappen se dará cuenta del hecho de que un adelantamiento agresivo temprano en los primeros minutos será una gran oportunidad para montar un gran desafío para Ferrari. Y hablando en serio, son un equipo en el que a él y a su contingente de Red Bull les gustaría jugar a los cazadores de forma similar a cómo resultó en la carrera anterior, es decir, el GP de Canadá.

Así que, idealmente, Sainz no tendrá un domingo fácil por delante porque tiene un toro respirando en la cola de su Ferrari.

Checo Pérez quiere volver a subir al podio

Después de la decepcionante carrera en Canadá, el Checo Pérez vuelve a la carga con la misión de volver a subir al podio intentando mantener la segunda posición del Mundial de Pilotos, sin embargo sabe que no será una misión nada fácil.

Sergio Pérez partirá desde la cuarta posición en la parrilla de salida y tendrá que contener los embates de Lewis Hamilton que será quinto, mientras que también luchará por superar a Charles Leclerc que saldrá en la tercera posición. Checo sabe que tiene la calidad para entrar al podio, pero no puede cometer errores.

Así que está todo listo para una nueva carrera y nuevas emociones en la Formula 1 que nos está ofreciendo una temporada muy atractiva con Ferrari y Red Bull luchando codo a codo, con Mercedes esperando alguna oportunidad y con varios pilotos siendo sorpresas en cada carrera.

