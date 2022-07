Estudiantes vs Fortaleza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Copa Libertadores 2022

Copa Libertadores 2022

Se cierra la actividad de los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2022 este jueves 7 de julio, cuando los Estudiantes busquen aprovechar su condición de local para sumar la victoria que les permita avanzar a la siguiente ronda, pero tendrán que recibir al Fortaleza que saldrá decidido a llevarse el boleto de su dura visita al Jorge Luis Hischi.

Hora y Canal Estudiantes vs Fortaleza

Sede: Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Hora: 9:30 pm de Argentina y Brasil. 7:30 pm de México, Colombia, Ecuador y Perú. 5:30 pm PT / 8:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Sudamérica. Marca Claro en México. beIN Sports en Estados Unidos.

Estudiantes vs Fortaleza en VIVO

El cuadro de Estudiantes ha tenido una campaña algo irregular en la Liga Argentina donde marchan en el puesto 19. Vienen de una dura derrota el pasado lunes siendo superados 2-1 en su visita al Arsenal.

Por su parte, el Fortaleza ha tenido un torneo muy duro en el Brasileirao donde marchan últimos. Vienen de un duro descalabro el pasado domingo cuando visitaron al Coritiba en un duelo que parecían empatar a uno cuando Habraao puso el empate al 84, pero al 90+4 los derrotaron.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves en el Castelao de Brasil. En aquel choque ambos buscaban ir al frente, pero fue Silvio Romero el que logró abrir el marcador cuando al 55 puso el 1-0 para el Fortaleza, sin embargo apenas 8 minutos después Leandro Díaz apareció para igualar para Estudiantes, así concluyó el primer lapso a pesar de que ambos buscaron el triunfo.

Tanto Estudiantes como Fortaleza saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita avanzar a la siguiente ronda, no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos el Pincha es claro favorito al estar en casa, pero no será nada fácil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Estudiantes vs Fortaleza.

