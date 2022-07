Barcelona vs Olot EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso 13 Julio 2022

Amistosos

El Barcelona comenzará su preparación para la campaña 2022-23 con un amistoso de pretemporada contra el Olot de la cuarta división española este miércoles 13 de julio.

El equipo de Xavi se prepara para su primer partido de La Liga en casa ante el Rayo Vallecano el 13 de agosto, y ya ha sido un verano ajetreado para el club en términos de entradas y salidas.

Hora y Canal Barcelona vs Olot

Sede: Nou Estadi Municipal, Olot Girona, Cataluña, España

Hora: 7:00 pm de España. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: BarcaTV

Barcelona vs Olot en VIVO

Olot jugó en la Tercera División RFEF – Grupo 5 la temporada pasada, que es el quinto nivel del sistema de liga español, pero estará en el cuarto nivel para 2022-23 después de su ascenso.

El equipo de Manix Mandiola había caído al quinto nivel luego de su descenso en 2020-21, pero lograron obtener el ascenso a la Segunda División RFEF en la primera vez que lo intentaron.

El choque con Barcelona les dará a sus jugadores la oportunidad perfecta de probarse al más alto nivel, y será fascinante ver cómo se desempeñan contra sus famosos oponentes.

Barcelona terminó la temporada pasada sin un trofeo, sufriendo una decepción en la Copa del Rey, la Liga de Campeones y la Liga Europa, mientras que terminó segundo en la tabla de La Liga detrás del Real Madrid.

Sin embargo, Xavi causó una gran impresión como entrenador en jefe después de su llegada en noviembre, y el club tiene grandes planes para este verano a pesar de sus problemas financieros, y se cree que los acuerdos para Robert Lewandowski del Bayern Munich y Raphinha del Leeds United están avanzando.

Franck Kessie y Andreas Christensen han llegado en transferencias gratuitas, mientras que Clement Lenglet y Dani Alves se han ido; Ousmane Dembele también está fuera de contrato, por lo que no estará involucrado aquí mientras continúan las conversaciones sobre un nuevo acuerdo, y Adama Traore y Luuk de Jong han regresado a sus clubes de origen.

Barcelona se enfrentará a Inter Miami, Real Madrid, Juventus, New York Red Bulls y Pumas UNAM como parte de la preparación de la nueva campaña.

La temporada 2022-23 de La Liga del equipo comenzará en casa ante el Rayo Vallecano el 13 de agosto, mientras que también se enfrentarán a la Real Sociedad y al Real Valladolid en el primer mes de la nueva campaña.

