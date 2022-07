Raphinha habló del fichaje de Lewandowski por el Barcelona

Noticias

Este viernes, Raphinha, fue presentado este viernes como nuevo jugador del FC Barcelona. En conferencia de prensa, el futbolista habló de diferentes temas y se refirió al tema de Robert Lewandowski.

¿Se imagina asistiendo a Lewandowski?: «Me imagino dar asistencias a compañeros que estén en la plantilla. Si el presidente Joan Laporta no quiere hablar de jugadores que no están en el club, yo tampoco lo voy a hacer».

Sobre los que aún no conocen su juego: «Es normal que la afición no me conozca demasiado todavía, tampoco lo hacen los brasileños. Soy un jugador que siempre quiere ganar y dar todo lo mejor de mí. Soy un luchador».

Sobre sus intenciones en Barcelona: «El Barcelona debe estar luchando por los títulos y por ganar siempre. Conozco el potencial del equipo y ahora tengo la oportunidad de jugar aquí. Lo voy a dar todo por mi parte para ganar títulos».

Raphinha llegó al conjunto blaugrana por 58 millones de euros más 9 millones en variables. En su última temporada con el Leeds, el extremo jugó un total de 35 partidos en los que marcó 11 goles y dio 3 asistencias.

Last modified: julio 15, 2022

Etiquetas: Barcelona