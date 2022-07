Liga MX Torneo Apertura 2022

El Necaxa logró una valiosa victoria 1-0 sobre Juárez en la jornada 4 del Torneo Apertura 2022 en el Victoria.

El partido arrancó de manera pareja, sin embargo fue Necaxa el que logró tomar ventaja a los 36 minutos cuando Facundo Batista apareció para poner el 1-0, tras eso Juárez apretaba, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Juárez adelantaba lineas, pero no estaban finos en el último toque, al 72 las cosas se complicaron todavía más para los Rayos cuando Édgar Méndez se fue expulsado, pero al 80 Alberto Acosta dejó con 10 también a los Bravos, finalmente ya no hubo más.

Con este triunfo Necaxa arribó a 6 puntos, mientras Juárez se estancó en 5 unidades. En actividad de la jornada 5 de la Liga MX, los Rayos recibirán a Pachuca el miércoles, un día antes los Bravos recibirán a Tigres. Necaxa 1-0 Juárez.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Necaxa vs Juárez 1-0 Torneo Apertura 2022

Last modified: julio 22, 2022

Etiquetas: Édgar Méndez