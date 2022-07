Liga MX Torneo Apertura 2022

Monterrey se llevó un buen triunfo 1-0 sobre Puebla en la jornada 5 del Torneo Apertura 2022 en el BBVA.

El partido arrancó con dominio de Monterrey, Rogelio Funes Mori tenía un par de intentos peligrosos al 21 y 24, finalmente al 30 Funes Mori sacó disparo al poste, pero el rebote le quedó a Stefan Medina que no perdonó anotando el 1-0, Puebla buscó responder de manera tímida, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Puebla buscaba reaccionar, poco a poco empezó a tomar el mando de las acciones pero sin mucho peligro al ataque, mientras Monterrey buscaba liquidar, al 75 Germán Berterame se quedaba cerca, finalmente ya no hubo más.

Con este triunfo Monterrey arribó a 12 puntos como líder general, mientras Puebla se estancó en 8 unidades en el quinto lugar. En actividad de la jornada 6 de la Liga MX, La Franja recibirá al Atlético San Luis el sábado, un día después los Rayados visitarán a Pumas. Monterrey 1-0 Puebla.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Monterrey vs Puebla 1-0 Torneo Apertura 2022

Last modified: julio 26, 2022

Etiquetas: Liga MX