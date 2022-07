Arsenal vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2022

Amistosos

Abrimos las emociones de este sábado 30 de julio con un gran duelo amistoso internacional donde el Arsenal hará su presentación en casa ya pensando en su debut en la Premier League, tendrá una buena prueba al medirse a un Sevilla que querrá aprovechar al máximo este juego en la cancha del Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Sevilla

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido y 1:30 pm de España. 5:30 am de Centroamérica. 6:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:30 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: TVC Deportes en México. ArsenalTV en el resto del mundo.

Arsenal vs Sevilla en VIVO

El cuadro del Arsenal vuelve a casa con la misión de afinar ya los últimos detalles rumbo a su debut en la Premier League el próximo viernes ante el Crystal Palace donde inicia su camino con la misión de volver a una Champions League.

Los Gunners vienen de una buena gira por Estados Unidos que cerraron el pasado sábado con una contundente victoria 4-0 sobre el Chelsea con anotaciones de Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka y Albert Sambi, mientras que unos días antes habían vencido 3-1 al Orlando City.

Por su parte, el Sevilla también se está preparando para el arranque de LaLiga en España en un par de semanas donde se medirán al Osasuna, ellos también tendrán como objetivo el mantenerse como protagonistas y luchar, incluso, por el título.

Los Nervionenses tuvieron actividad por última vez el pasado domingo en un amistoso donde visitaron al Sporting Lisboa igualando 1-1 con gol del Tecatito Corona, mientras que en penales se quedaron con el triunfo.

Tanto el Arsenal como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que para ambos será una buena prueba ya en esta última fase de pretemporada, sin duda será un buen parámetro. En los pronósticos los Gunners son ligeros favoritos al estar en casa, pero los Nervionenses intentarán hacer un duelo digno y salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Sevilla.

