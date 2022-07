Barcelona vs New York EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2022

Amistosos

Gran partido nos espera este sábado 30 de julio siguiendo con los amistosos internacionales, cuando del Barcelona cierre su gira por Estados Unidos con la misión de quedarse con el triunfo, pero tendrán que medirse al New York Red Bull que intentará aprovechar su localía para hacer un duelo digno e intentar dar la sorpresa.

Hora y Canal Barcelona vs New York

Sede: Red Bull Arena, New Jersey, Estados Unidos

Hora: 4:00 pm PT / 7:00 pm ET en Estados Unidos. 5:00 pm de Centroamérica. 6:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 8:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Fox Deportes en Estados Unidos.

Barcelona vs New York en VIVO

El cuadro del Barcelona está afinando ya los últimos detalles en este cierre de su gira por los Estados Unidos antes de volver a España para disputar su último amistoso con el Trofeo Joan Gamper, así que intentarán cerrar con el pie derecho.

Los Blaugranas tuvieron su último amistoso el pasado martes cuando se midieron a la Juventus en un duelo en el que tomaron ventaja en un par de ocasiones con goles de Ousmane Dembélé, pero en ambas los alcanzaron para un 2-2 final.

Por su parte, el New York Red Bull se encuentra en plena temporada en la MLS donde está siendo uno de los protagonistas al ubicarse en la tercera posición general, por lo que intentarán aprovechar este amistoso para afinar los últimos detalles.

Los Metros vienen de un amargo descalabro el pasado miércoles en la US Open Cup donde quedaron eliminados en semifinales al ser aplastados 5-1 por el Orlando City.

Tanto el Barcelona como el New York RB saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de quedarse con la victoria que les permita seguir afinando detalles, aunque ambos viven momentos distintos. En los pronósticos los Blaugranas son favoritos, pero los Red Bulls están en mejor ritmo e intentarán aprovecharlo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs New York.

