[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real Madrid vs Juventus 2-0 Amistoso Internacional 2022

Amistosos

El Real Madrid cerró su gira por los Estados Unidos con una sólida victoria 2-0 sobre la Juventus en el Rose Bowl.

El partido arrancó de manera movida, Real Madrid buscaba tomar las riendas, aunque al 13 en un tiro libre Bonucci reventaba el poste, 5 minutos después Vinicius fue derribado dentro del área para un penal que Karim Benzema no perdonó poniendo el 1-0, la Juventus buscaba reaccionar de la mano de Ángel Di María, sin embargo al descanso no había más. Para el segundo tiempo Real Madrid seguía siendo el que llevaba las riendas con algunos intentos tímidos al ataque, hasta que al 69 Marco Asensio liquidaba el 2-0, eso obligó a la Vecchia Signora a irse con todo, vinieron los cambios y ya no hubo más.

Así, el Real Madrid cerró su gira por Estados Unidos con el pie derecho listos para disputar la Supercopa de Europa el próximo miércoles 10 de agosto ante el Eintracht Frankfurt, mientras la Vecchia Signora volverá a casa donde el domingo de la próxima semana cerrará su pretemporada ante el Atlético de Madrid. Real Madrid 2-0 Juventus.

