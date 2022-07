A Carlo Ancelotti le preguntaron sobre los fichajes del Barcelona y esto respondió

Noticias

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló este sábado luego de su primaria victoria en pretemporada ante la Juventus por 2-0. En conferencia de prensa, el estratega fue cuestionado sobre la capacidad de gasto del Barcelona en sus fichajes.

«En el fútbol, no me extraña nada. El Barça está haciendo un equipo fantástico, pero a mí me preocupa mi equipo. Al Barça siempre hay que respetarlo», afirmó.

Recordemos que la directiva del Barcelona ya ha cerrado las incorporaciones de Christensen, Franck Kessié, Jules Koundé, Raphinha y Robert Lewandowski, gastando así, de momento, más de 150 millones de euros.

Por su parte, hablando de los suyos comentó que: «Partido bueno, hemos jugado bien, con energía. Hemos terminado bien la pretemporada y hemos respetado bien el plan preparado. La plantilla es muy buena y los que han jugado la primera parte están más acostumbrados a jugar juntos».

«En el fútbol, no hay secretos. A veces, tengo dudas porque tengo que evaluar otras cosas… La plantilla es buena, pero no es seguro que vayan a jugar en la Supercopa estos jugadores. Aún falta una semana y veremos», añadió.

La próxima cita ‘merengue’ será por la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt.

