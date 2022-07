Inglaterra vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Eurocopa Femenil 2022

Selecciones

Gran partido nos espera este domingo 31 de julio con la Final de la Eurocopa Femenil 2022, donde Inglaterra buscará aprovechar su condición de local para redondear esta gran participación con el título, sin embargo tendrá que medirse a Alemania que saldrá decidida a imponer su jerarquía en el mítico Wembley.

Hora y Canal Inglaterra vs Alemania

Sede: Estadio Wembley, Londres, Inglaterra

Hora: 5:00 pm de Reino Unido y 6:00 pm de Alemania. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Perú y México. 12:00 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Inglaterra vs Alemania en VIVO

La selección de Inglaterra ha cumplido con un gran torneo logrando ganar todos los partidos que han disputado, además lo han hecho anotando 20 goles y recibiendo apenas uno en los 5 partidos disputados, por lo que frente a su afición intentarán redondear su participación con lo que sería su primer título en su historia de la competencia.

Las Inglesas tuvieron un gran desempeño en las semifinales del torneo donde se midieron a Suecia, el pasado martes, logrando golearlas 4-0 con goles de Beth Mead, Lucy Bronze, Alessia Russo y Fran Kirby.

Por su parte, Alemania es la gran potencia Europea ya que se ha proclamado campeona de la Eurocopa en 8 de las 12 ediciones, sin embargo no lograron coronarse en la edición 2017, por lo que su objetivo será recuperar la corona.

Die Nationalelf tuvo un duelo sumamente cerrado en semifinales, el pasado miércoles, cuando se midieron a Francia logrando superarlas 2-1 con doblete de Alexandra Popp.

Tanto Inglaterra como Alemania saben de la importancia de este partido dado que ambas saldrán con lo mejor que tienen buscando el ansiado título en una de las finales más parejas de la historia. Las Inglesas están en casa, pero las Alemanas son las máximas ganadoras y una potencia mundial que por jerarquía es favorita. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Inglaterra vs Alemania.

