Manchester United vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este domingo 7 de agosto siguiendo con la jornada inaugural de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester United haga su debut con la misión de sumar sus primeros puntos de la temporada, pero tendrán que recibir al Brighton que intentará dar la sorpresa en su visita a Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Brighton

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Manchester United vs Brighton en VIVO

El cuadro del Manchester United arranca una nueva era de la mano de Erik ten Hag envuelto en la polémica tras la inminente salida de Cristiano Ronaldo, por lo que en casa necesitan ganar para tranquilizar un poco el ambiente.

Los Red Devils tuvieron una fuerte pretemporada que cerraron el pasado domingo con un amargo empate 1-1 ante el Rayo Vallecano, un día antes habían perdido 1-0 ante el Atlético de Madrid.

Por su parte, el Brighton inicia esta nueva temporada con la misión de repetir lo hecho en la temporada pasada donde finalizaron en la novena posición lejos de la zona de descenso.

Las Gaviotas tuvieron un gran cierre de pretemporada el sábado de la semana pasada donde golearon 5-1 al Espanyol, unos días antes habían caído 1-0 ante el Brentford y habían vencido 2-1 al Reading.

Tanto el Manchester United como el Brighton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza, aunque en los pronósticos los Red Devils son claros favoritos al estar en casa, pero las Gaviotas intentarán sorprender y salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Brighton.

Manchester United vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Premier League 2022-23

