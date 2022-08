West Ham vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Gran partido nos espera este domingo 7 de agosto siguiendo con la jornada inaugural de la Premier League 2022-2023, cuando el West Ham busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita dar un golpe de autoridad, sin embargo tendrán que recibir al Manchester City que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su dura visita al Olímpico de Londres.

Hora y Canal West Ham vs Manchester City

Sede: Estadio Olímpico de Londres, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

West Ham vs Manchester City en VIVO

El cuadro del West Ham arranca una nueva temporada con la misión de volver a pelear por competencias europeas tras lograr su boleto a la Conference League la temporada pasada, ahora, ya con el plantel más apuntalado intentarán pelear por, al menos, la Europa League.

Los Hammers tuvieron su último duelo amistoso el pasado sábado 30 de julio cuando empataron 0-0 ante el Lens, unos días antes empataron 1-1 ante el Luton y cayeron 3-1 ante el Rangers, dejando muchas dudas.

Por su parte, el Manchester City es el vigente campeón de la Premier League y su objetivo será volver a llevarse el título. Fueron uno de los protagonistas en el verano con las llegadas de Kalvin Philips, Julián Álvarez y Erling Haaland, aunque sufrieron las bajas de Gabriel Jesus y Raheem Sterling.

Los Citizens vienen de un mal inicio de temporada, ya que el pasado sábado 30 de julio perdieron 3-1 ante el Liverpool por la Community Shield, por lo que tienen que dejar eso atrás rápido.

Tanto el West Ham como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad desde este mismo inicio. En los pronósticos los Citizens son favoritos para llevarse el botín, sin embargo los Hammers están en casa y tienen todo para competir. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. West Ham vs Manchester City.

