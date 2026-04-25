Arsenal vs Lyon EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

El fútbol de élite regresa al Emirates! Este domingo, el Arsenal recibe al Lyon en el primer capítulo de una semifinal que promete chispas en la Champions League Femenina y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto las Inglesas como las Francesas saben que el título cada vez está más cerca, sin embargo esta semifinal será la prueba más dura para ambas hasta ahora.

El equipo de Renee Slegers es el ‘caballo negro’: son las únicas que llegaron desde fuera del Top 4 de la fase de liga, pero tras eliminar al Chelsea, demostraron que están para grandes cosas. Eso sí, vienen de un golpe duro al quedar fuera de la FA Cup ante el Brighton, por lo que hoy la redención es obligatoria.

En frente están las reinas de Europa. El Lyon de Jonatan Giráldez no solo quiere su novena corona, sino que tiene una cuenta pendiente tras ser eliminadas por las inglesas el año pasado. Llegan con el sueño del póker de títulos intacto y con una estadística que asusta: ¡han ganado sus cinco visitas históricas al Arsenal!

¿Podrán las Gunners romper la maldición o el Lyon pondrá un pie en la final?

Nuestro pronóstico: La experiencia de las francesas en estas instancias pesará. Gana el Lyon 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 25, 2026