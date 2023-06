Josh Taylor vs Teófimo López EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Box

Hay mucho por lo que luchar en el gran enfrentamiento de boxeo de este fin de semana, entre Josh Taylor y Teofimo Lopez en Madison Square Garden en Nueva York. Un título, seguro: el título mundial de la OMB de Taylor está en juego. Pero también orgullo, ímpetu profesional, respeto, y parece una dosis creciente de antipatía personal. Ambos han tenido momentos difíciles en sus carreras en los últimos tiempos, y ambos buscarán recuperar su mejor forma en un gran escenario. Podría ponerse picante.

Hora y Canal Taylor vs López

Sede: Madison Square Garden, Nueva York, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm de México, Honduras y Centroamérica. 9:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay.

Transmisión: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Josh Taylor vs Teófimo López en VIVO

Josh Taylor (19-0-0, 13 KOs) ha tenido una gran carrera. Se convirtió en campeón indiscutible de las 140 libras hace dos años, venciendo a Oscar Valdez para llevarse los dos últimos cinturones. Anteriormente había vencido a Regis Prograis en una emocionante guerra de alto nivel en 2019. Por lo tanto, se había sentado bastante en la cima de la división y se veía en la cima del mundo.

Los momentos difíciles, entonces, realmente provienen de su última pelea. Luchó contra su compatriota británico, Jack Catteral, el año pasado, en lo que la mayoría esperaba que fuera una victoria bastante rutinaria. Catteral es un buen peleador, pero en realidad no se había probado a sí mismo a nivel mundial, y no parecía tan buen peleador como Ramírez o Prograis. En cambio, Taylor realizó una actuación extraña, atípicamente estática, y fue extremadamente afortunada de que los jueces le otorgaran la victoria.

Tampoco se ha cubierto de gloria, jugando a las escondidas con la perspectiva de una revancha, alegando que tuvo que subir a 147 porque el corte de peso lo había alcanzado, y luego cambió de opinión. En un momento, la pelea incluso se firmó y anunció, solo para que Taylor se retirara por una lesión. De acuerdo, eso sucede, pero en el momento en que Catteral anunció un oponente alternativo, Taylor de repente estuvo lo suficientemente bien como para firmar para enfrentar a López. No fue convincente.

Todo ese show también significa que solo hay un cinturón en juego. Los otros organismos sancionadores perdieron la paciencia esperando a que él decidiera lo que estaba haciendo, y fue despojado o desocupado de todos menos de la OMB en juego aquí. También ha cambiado de entrenador, dejando el equipo de Ben Davison por Joe McNally. Eso podría ser positivo, pero siendo esta su primera pelea juntos, es difícil decirlo con seguridad.

Sin embargo, a pesar de todos sus problemas, está en un buen lugar en comparación con Teófimo López (18-1-0, 13 KO). Él también parecía estar en la cima del mundo al vencer al gran Vasyl Lomachenko en 2020. Sin embargo, no duró mucho, ya que perdió su seguimiento contra George Kambosos en una sorpresa, y parece ir en una especie de picada desde entonces. Ha subido a 140 libras, pero aunque no ha perdido sus dos peleas allí, no parece haber mejorado mucho.

No solo tiene esa dura derrota, seguida de otra pésima actuación contra Sandor Martin, luego de la cual fue atrapado cuestionándose a sí mismo. Muchos de los observadores del boxeo cuestionan su mentalidad para poder tener éxito nuevamente, con pérdidas de compostura frecuentes tanto en la derrota ante George Kambosos como en la victoria forzada contra Martin. Y además de eso, en su propio relato, está pasando por un momento personal difícil. Afirmar saber exactamente qué efecto tendrá todo eso sobre él es demasiado para especular aquí, pero tiene mucho que demostrar.

Y, con López prometiendo matar a Taylor en la preparación y con Taylor simplemente saliendo de las conferencias de prensa para evitar escuchar a López, parece haber algo de mala sangre también. En otras palabras, están sucediendo muchas cosas aquí, en todos los niveles. Es una pelea potencialmente definitoria en las carreras de ambos.

Predicción Taylor vs López

Con todo, queda bastante claro que Taylor tiene muchas más posibilidades de ganar la pelea que López, quien tiene que mantener la pelea dentro de parámetros muy precisos para tener la ventaja. Cuando consideras que históricamente también es propenso a emocionarse y perder la calma, lo que hace que sea mucho más probable que le haga el juego a su oponente, la predicción tiene que ser una victoria para Josh Taylor, por decisión amplia.

junio 9, 2023

Etiquetas: Josh Taylor