Teófimo López vs Sandor Martín EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Hay mucho boxeo sucediendo este fin de semana: Terence Crawford pelea contra David Avanesyan, y también hay un par de cartas sólidas en el Reino Unido, pero probablemente el enfrentamiento más interesante en cuanto a ser una pelea competitiva relevante en la escena mundial es este. Teófimo López se enfrenta a su primer oponente importante en su paso a las 140 libras, mientras se enfrenta al astuto español Sandor Martín.

Hora y Canal López vs Martín

Sede: Madison Square Garden, New York City, New York, Estados Unidos

Hora: 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 pm en Honduras, México y Centroamérica. 2:00 am en España (domingo).

Canal: ESPN en Estados Unidos y Latinoamérica.

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos. Star+ en Latinoamérica.

Teófimo López vs Sandor Martín en VIVO

A fines de 2020, Teofimo López estaba en la cima del mundo. Su sorpresiva victoria sobre Vasyl Lomachenko lo había llevado de ‘prometedor’ a ‘el hombre’, poseedor de tres cinturones en 135 libras y el primero de una creciente cosecha de jóvenes muy publicitados en vencer a una libra de la vieja guardia. También fue una gran actuación, mostrando una sincronización y precisión perfectas para eliminar al gran Lomachenko cuando intentaba acercarse.

Entonces todo salió mal. Problemas de salud, errores contractuales y otras disputas significaron que le tomó un año regresar al ring nuevamente, y cuando lo hizo, contra George Kambosos, no lució ni la mitad del peleador que lució contra Lomachenko, sufriendo una derrota que fue francamente mucho más amplia de lo que tenían los puntajes oficiales. No se veía bien, la frialdad de la pelea de Lomachenko reemplazada por una confusa sobreagresión, y no lo tomó bien, insistiendo en que había ganado cómodamente y, en general, avergonzándose a sí mismo después.

Todavía está en la reconstrucción de eso. Decidió (probablemente con razón, honestamente) que uno de sus problemas era que fabricar 135 libras ya no era factible, e hizo el cambio a 140 libras. Peleó una pelea en el peso en abril, pero Pedro Campa no fue elegido para desafiarlo, por lo que enfrenta la primera prueba real de su habilidad en esta división este fin de semana.

Sandor Martin ha tenido una carrera muy diferente. Profesional desde 2011, ha logrado 42 peleas a pesar de no tener 30 hasta el próximo verano, pero España puede ser un escenario difícil del que salir y le ha llevado tiempo tener la oportunidad de demostrar su valía. Ha estado en el nivel del campeonato europeo durante un tiempo: su primer intento fue una derrota en 2017 ante Anthony Yigit, pero desde entonces ganó y defendió el cinturón, pero incluso eso no le dio la ventaja para pasar a los desafíos mundiales, hasta Mikey García, tratando de reconstruir su carrera después de una gran derrota ante Errol Spence y luego de un largo período de inactividad, lo llamó a fines del año pasado para viajar a California para una competencia de 10 asaltos. Eso fue en el peso welter, por encima de su peso normal, pero tampoco era realmente el peso de García, ambos llegaron muy por debajo del límite, y boxeó bien para anotar la sorpresiva victoria. Eso le dio suficiente atención internacional que cuando el oponente original de López en esta fecha, José Pedraza, se retiró, se le dio la oportunidad con un aviso de tres semanas y decidió aprovecharla.

Predicción Téofimo López vs Sandor Martín

El primer instinto podría ser mirar el enfrentamiento y pensar que alguien que ha peleado principalmente a nivel europeo y una vez perdió ante Anthony Yigit no tiene por qué estar en el ring contra alguien que venció a Lomachenko. Claro, tiene esa victoria sobre García, pero hay signos de interrogación sobre cuán significativo es realmente en 2021 y en el peso welter, así que… ¿cuáles pueden ser realmente sus posibilidades? Esas preguntas son absolutamente justas, y bien puede resultar un poco unilateral a medida que salen a la luz los niveles de habilidad, pero hay razones para creer que puede ser más competitivo que eso.

El principal de ellos viene en una comparación de estilos y una mirada al pasado de Teofimo. Contra Kambosos, claro, parecía emocional y físicamente poco preparado esa noche, pero también había una diferencia clave entre Lomachenko y Kambosos: el australiano hizo que López acudiera a él. Desprovisto de la oportunidad de leer el tiempo de su oponente e interceptar su movimiento, López recurrió a algunas carreras bruscas y golpes demasiado comprometidos, y terminó en el lado receptor de los tiros de intercepción. No tenía la defensa para compensar eso y no pudo reunir mucha paciencia y un enfoque constante dirigido por jab que probablemente hubiera necesitado para volver a estar a la par, y terminó luciendo bastante fuera de su alcance.

Tomado solo, eso podría descartarse como algo único, un mal día en la oficina, que no se espera que se repita. Sin embargo, otra señal de advertencia la arroja la actuación de López un par de años antes, contra Masayoshi Nakatani. Si bien está feliz de presentarse, a diferencia de Kambosos, Nakatani es enorme para la división y, como tal, puede lanzar los tiros que quería mucho antes de estar en el rango preferido de López. Si bien obtuvo la victoria al final, López se sintió frustrado durante largos períodos, luchando por cerrar esa distancia final y comiendo tiros porque no podía confiar en el control del alcance para mantenerse a salvo. Estaba tan irritado, de hecho, que declaró después de la pelea que nunca volvería a pelear con alguien alto.

Martin no es eso, es más bajo que López, de hecho, a pesar de haber pasado la mayor parte de su carrera en un peso más alto. Pero es un outboxer comprometido y efectivo con un jab sólido y un buen movimiento lateral. Golpear a Mikey García, incluso una versión descolorida, no es poca cosa, pero Martín lo hizo. También aprovechó las respuestas de García cuando trató de cerrar la brecha, mostrando en particular un buen gancho de izquierda desde el zurdo para pasar mientras su oponente atacaba. Ambas cosas serán útiles si López no ha encontrado formas de presionar de manera más segura y paciente de lo que lo ha hecho hasta ahora.

El otro problema potencialmente relevante es que los hemos visto cara a cara en conferencias de prensa esta semana y, aunque de ninguna manera es explosivo, las cosas se pusieron un poco picantes. Normalmente, eso apenas valdría la pena, pero dado el historial de frustración de López, vale la pena señalar que si Martin puede sacar ese lado de él nuevamente, sus posibilidades mejoran bastante.

Cabe señalar que la combinación de estilos no se inclina del todo hacia Martín. Un poco como el propio López, tiende a depender de la distancia como su principal forma de defensa, y puede ser atrapado si no sale lo suficientemente rápido o juzga mal en qué dirección debe circular para molestar a López con su poder, lo contrario bien podría ser un factor. Incluso un golpe tosco puede causar daño si llega a casa, y se ha visto que los golpes toscos abruman las defensas basadas en la distancia antes si no hay una buena guardia o movimiento de cabeza para respaldarlos.

Entonces, todo se reduce a dos luchadores que tienen mucha habilidad en sus aspectos favoritos, pero tal vez les faltan capas en su juego. La batalla será quién puede imponer mejor su juego a su oponente, en el que la historia se inclina un poco hacia los desvalidos, o quién puede encontrar un poco más en el tanque en la noche, encontrar una nueva arruga o simplemente mostrar un nivel extra. La probabilidad del segundo probablemente se inclina hacia el López más joven y más fuerte, y ese equilibrio hace que este enfrentamiento sea más intrigante de lo que parece a primera vista.

