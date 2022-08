Bournemouth vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 20 de agosto siguiendo con la fecha 3 de la Premier League 2022-2023, cuando el Bournemouth busque aprovechar su condición de local para dar la sorpresa y demostrar que pueden competir ante cualquier rival, pero tendrán que recibir a un Arsenal que llega en un gran momento listos para imponer su jerarquía en la cancha del Dean Court.

Hora y Canal Bournemouth vs Arsenal

Sede: Dean Court, Boscombe, Bournemouth, Reino Unido

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Bournemouth vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Bournemouth ha tenido un buen inicio de temporada en términos generales al sumar una victoria y una derrota, pero saben que en casa no hay margen de error en su lucha por la salvación.

The Cherries viene de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Manchester City siendo superados 4-0.

Por su parte, Arsenal ha empezado la temporada de gran manera ganando en las dos primeras jornadas, por lo que intentarán seguir con su paso perfecto que les permita demostrar que serán candidatos al título.

Los Gunners vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Leicester City logrando doblegarlos 4-2 con doblete de Gabriel Jesus y anotaciones de Granit Xhaka y Gabriel Martinelli.

Tanto el Bournemouth como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas que se espera sean diametralmente opuestas. En los pronósticos los Gunners son claros favoritos, aunque no pueden caer en excesos de confianza. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bournemouth vs Arsenal.

