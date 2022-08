El mensaje de Casemiro a Fede Valverde que ilusiona a todo el madridismo

Noticias

Después de 9 años, Casemiro abandonó al Real Madrid y ya es oficialmente nuevo jugador del Manchester United. En redes sociales, sus compañeros se han despedido de la leyenda merengue.

Y es que con el equipo del Santiago Bernabéu, el brasileño ganó 5 UEFA Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. Lo ganó todo.

Fede Valverde fue uno de los que le dedicó un buen mensaje a través de sus redes. El uruguayo escibió lo siguiente: «Hoy sobran las palabras. Fuiste uno de los primeros que me abrió las puertas de su casa, que me dio una mano y siempre deposito su confianza en mi. Definitivamente me vas a hacer falta dentro del campo, pero seguro más fuera. Gracias por tanto Case. SIEMPRE«

Tras esa dedicatoria, Casemiro no dudó en responder y escribió lo siguiente: «Eres el mejor y contigo el RM está seguro para los próximos 10 años! Eres top Boludo«.

