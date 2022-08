Tottenham vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Se abren las emociones de este sábado 20 de agosto en la jornada 3 de la Premier League 2022-2023, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita seguir en la pelea por los primeros puestos, pero tendrán que recibir a los Wolves que intentarán dar la sorpresa en su visita al Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Wolves

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 5:30 am de Centroamérica. 6:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Tottenham vs Wolves en VIVO

El cuadro del Tottenham ha tenido un arranque de temporada bueno para sus expectativas ya que en las dos primeras fechas sumaron un triunfo y un empate, por lo que ahora que vuelven a casa es vital el llevarse las tres unidades si quieren seguir luchando entre los líderes.

Los Spurs vienen de un gran empate en la jornada pasada cuando visitaron al Chelsea en un duelo que parecía perderían 2-1, hasta que al 90+6 Harry Kane se vistió de héroe anotando el 2-2 final.

Por su parte, los Wolves han tenido un inicio de campaña difícil ya que todavía no conocen el triunfo en dos partidos con un empate y un descalabro, así que tienen que mejorar para sorprender.

Los Lobos vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Fulham sin poder anotar para un 0-0 final.

Tanto el Tottenham como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas ahora que la temporada va tomando forma. En los pronósticos los Spurs son claros favoritos, pero los Lobos, todavía sin Raúl Jiménez, intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Wolves.

Tottenham vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Premier League 2022-23

(*Si te sirvió el canal ayúdanos compartiendo! Gracias)

Narración:

Last modified: agosto 20, 2022

Etiquetas: Canal Tottenham vs Wolves