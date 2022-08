Liga MX Torneo Apertura 2022

El América no está teniendo piedad siguiendo con su increíble paso y ahora su víctima está siendo el Cruz Azul al que están goleando 7-0 en la jornada 10 del Torneo Apertura 2022 en el Azteca.

Desde el arranque del partido fue el América el que tomó las riendas y a los 14 minutos apareció Richard Sánchez con un bombazo venciendo a Jurado para el 1-0, al 18 Henry Martín se quedó cerca del segundo, 5 minutos después Henry apareció con una gran jugada para servir al Cabecita Rodríguez que solamente empujó para el 2-0, el Cruz Azul respondió al 29 con un par de oportunidades al travesaño, la Máquina Cementera intentaba reaccionar y al 45 Carlos Rotondi parecía descontar, pero una falta anuló la anotación, cuando parecía que nos íbamos al descanso sin más, al 45+6 Rafa Baca se fue expulsado por una durísima entrada sobre Henry, en esa misma falta Diego Valdés la mandó al fondo para el 3-0.

Para el segundo tiempo el América mantenía el dominio y a los 53 minutos Emilio Lara mandó un centro preciso que Henry Martín no perdonó para el 4-0, el Cruz Azul no podía responder ante unas Águilas que tenían control absoluto de la pelota y tras varias fallas, al 73 finalmente Álvaro Fidalgo ponía el 5-0, pero la fiesta de los azulcremas no paraba ahí ya que al 85 Miguel Layún mandó un centro que Federico Viñas no perdonó para el 6-0 y justo al 90 Salvador Reyes se unió a la fiesta anotando el 7-0 definitivo.

Con esta victoria parcial el América estaría arribando a 16 puntos en la cuarta posición, mientras Cruz Azul quedaría penúltimo con 8 unidades. Las Águilas tendrán actividad a media semana visitando al Querétaro el martes en duelo adelantado de la jornada 16, mientras la Máquina Cementera recibirá también a los Gallos Blancos el sábado en la jornada 11 de la Liga MX. América 7-0 Cruz Azul.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs Cruz Azul 7-0 Torneo Apertura 2022

