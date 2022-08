Braga vs Marítimo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Primeira Liga 2022-2023

Primeira Liga

Buen partido nos espera este domingo 21 de agosto siguiendo con la jornada 3 de la Primeira Liga 2022-2023 en Portugal, cuando el Braga busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los mantenga en la pelea entre los líderes, pero recibirán al Marítimo que intentará sorprender en su dura visita al Municipal de Braga.

Hora y Canal Braga vs Marítimo

Sede: Estadio Municipal de Braga es, Braga, Portugal

Hora: 6:00 pm de Portugal. 12:00 pm de México. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: GolTV

Braga vs Marítimo en VIVO

El cuadro del Braga ha tenido un arranque de temporada bueno sumando una victoria y un empate, por lo que ahora en casa intentarán seguir con esa inercia.

Los Arzopispos vienen de una contundente victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Famalicao logrando superarlos 0-3 con doblete de Simon Banza y uno más de Nuno Sequeira, en duelo que marcó el debut de Diego Lainez ingresando de cambio.

Por su parte, el Marítimo tiene la misión de mantenerse en la primera categoría, sin embargo su inicio no ha sido bueno perdiendo en las dos primeras fechas y luce difícil que puedan sorprender este domingo.

Os Verde-Rubros vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando recibieron al Chaves siendo superados 1-2, en duelo ante un rival directo por la salvación.

Tanto el Braga como el Marítimo saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas que son diametralmente opuestos; los Arzobispos son claros favoritos para ganar y golear, aunque no deben caer en excesos de confianza si no quieren pasar complicaciones. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Braga vs Marítimo.

