Napoli vs Monza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Serie A 2022-23

Buen partido tendremos este domingo 21 de agosto en la jornada 2 de la Serie A 2022-2023, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria que los mantenga con paso perfecto en este arranque, pero recibirán al Monza que intentará dar la campanada en su visita al Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Monza

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Napoli vs Monza en VIVO

El cuadro del Napoli tiene la misión de mantenerse como protagonista en Italia soñando con competir por el título en un torneo que luce muy parejo, sin embargo saben que para conseguirlo deberán hacerse imbatibles en casa, por lo que en su debut intentarán llevarse el triunfo.

Gli Azzurri tuvo un gran debut de la temporada el pasado lunes cuando visitaron al Hellas Verona logrando remontar para vencerlos 2-5 con anotaciones de Kvaratsjelia (asistencia del Chucky Lozano), Victor Osimhen, Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka y Matteo Politano.

Por su parte, el Monza es uno de los clubes que está recién ascendidos y que tendrá como objetivo el mantener la categoría, sin embargo su debut no fue el esperado y en esta segunda fecha tendrán mucho que mejorar si aspiran a sorprender.

Los Biancorossi tuvieron un duro debut de temporada la semana pasada cuando recibieron al Torino siendo superados 1-2.

Tanto el Napoli como el Monza saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas, aunque la realidad es que Gli Azzurri es amplio favorito al estar en casa y tener un plantel mucho más poderoso, sería una sorpresa si los Biancorossi suman, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Monza.

