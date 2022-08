[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Querétaro vs América 0-1 Torneo Apertura 2022

Liga MX Torneo Apertura 2022

El América siguió con su gran inercia logrando vencer 1-0 al Querétaro en duelo adelantado de la jornada 16 del Torneo Apertura 2022 en La Corregidora.

El partido arrancó con dominio del América que tuvo la primera a los 3 minutos con disparo de Pedro Aquino, las Águilas dominaban claramente, al 8 Henry Martín no podía definir, el Querétaro se defendía como podía, al 20 Diego Valdés sirvió a Zendejas que asistió a Jonathan dos Santos, sin embargo Toño Rodríguez salvaba su arco, poco a poco los Gallos Blancos emparejaban el trámite, al 36 Pablo Barrera sacó disparo a las manos de Ochoa, después de 45 minutos se mantenía el 0-0.

Para el segundo tiempo, apenas corrían 2 minutos cuando un cabezazo de Henry Martín dejó solo a Emilio Lara que no perdonó el 0-1, tras eso el América seguía dominando, aunque Querétaro buscaba como podía arriesgar, las malas noticias para los azulcremas llegaron al 65 cuando Emilio Lara salió lesionado, 4 minutos después Sequeira recibió solo pero no pudo definir, al 71 parecía que se cometí aun penal sobre Valdés, pero no se marcó nada, 3 minutos después Ángel Sepúlveda se quedaba cerca, pero Ochoa volvía a salvar su arco, los locales se quedaron muy cerca, pero el empate no llegó.

Con esta victoria el América arribó a 19 puntos escalando a la tercera posición, mientras Querétaro se hundió en el último lugar con 7 unidades. En actividad de la jornada 11 de la Liga MX, las Águilas visitarán a Mazatlán el viernes, un día después los Gallos Blancos visitarán al Cruz Azul. Querétaro 0-1 América.

