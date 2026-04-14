América vs Nashville EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2026

Written by: abril 14, 2026 CONCACAF Champions Cup 2026

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Nashville vs América

La CONCACAF Champions Cup define a sus semifinalistas y el Club América recibe al Nashville SC este martes en el Estadio Azteca, en un duelo sin margen de error.

Tras el empate sin goles en la ida, la serie está completamente abierta, lo que convierte este partido en una auténtica final adelantada.

América, obligado a responder en casa

El equipo dirigido por André Jardine llega con presión tras una racha irregular en la Liga MX y el reciente empate en el Clásico ante Cruz Azul.

Sin embargo, el contexto cambia completamente en este torneo. El América, considerado uno de los equipos más fuertes de la región, tiene como objetivo principal conquistar la Concachampions para consolidar su dominio reciente.

Con el 0-0 en la ida, el panorama es claro: necesita ganar para avanzar.

Nashville, un rival peligroso y en gran momento

Por su parte, Nashville SC llega con confianza tras su buen rendimiento en la MLS, donde se mantiene como líder de la Conferencia Este.

El conjunto estadounidense viene de vencer al Charlotte FC como visitante, lo que refuerza su capacidad para competir fuera de casa.

Además, el criterio del gol de visitante podría jugar a su favor, ya que cualquier empate con anotaciones le daría el pase a la siguiente ronda.

Pronóstico América vs Nashville SC

Se espera un partido intenso, con América tomando la iniciativa desde el inicio y Nashville buscando aprovechar los espacios al contragolpe.

La localía y la experiencia internacional podrían ser factores determinantes para el conjunto mexicano.

Pronóstico: victoria del América 2-1.

La incógnita será si las Águilas logran imponer su jerarquía en casa o si Nashville consigue dar uno de los grandes golpes del torneo.

¿Cuál es tu pronóstico para este partido?

Etiquetas: , , , , Last modified: abril 14, 2026
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