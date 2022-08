Arouca vs Braga EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Primeira Liga 2022-2023

Primeira Liga

Seguimos con la intensa actividad de este domingo 28 de agosto en la jornada 4 de la Primeira Liga 2022-2023 de Portugal, donde el Arouca buscará aprovechar su condición de local para ligar su tercer triunfo demostrando que pueden competir ante cualquier rival, pero tendrán que recibir a un Braga que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Municipal de Arouca.

Hora y Canal Arouca vs Braga

Sede: Estadio Municipal de Arouca, Arouca, Portugal

Hora: 6:00 pm de Portugal. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: GolTV

Arouca vs Braga en VIVO

El cuadro del Arouca ha tenido un buen arranque de temporada logrando ganar dos partidos y perdiendo solamente en uno, que fue en su debut, por lo que en casa intentarán seguir con esa buena inercia.

Los Arouquenses vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Santa Clara logrando remontar para vencerlos 1-2 con goles de Rafa Mujica y Joao Othavio.

Por su parte, el Braga es uno de los favoritos para pelear por los primeros puestos y han cumplido en este inicio de temporada al sumar par de triunfos y un empate, por lo que tienen como objetivo el seguir así.

Los Arzobispos vienen de un contundente triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Marítimo logrando aplastarlos 5-0 con anotaciones de Vitor Carvalho, Iuir Medeiros, Simon Banza, Abel Ruiz y Rodrigo Gomes, con asistencia de Diego Lainez.

Tanto el Arouca como el Braga saben de la importancia de este partido dado que para ambos será un buen parámetro de para que estarán esta temporada en la Primeira Liga, aunque en los pronósticos los Arzobispos son claros favoritos, pero puede ser uno de los duelos más complicados del inicio de temporada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arouca vs Braga.

Last modified: agosto 27, 2022

