Gran Premio de Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1 2022

Tras la pausa de verano vuelve la actividad de la Formula 1 con sus últimas 9 carreras para definir al campeón Mundial y este domingo 28 de agosto se llevará acabo un Gran Premio de Bélgica 2022 totalmente atípico donde esperamos muchas sorpresas y rebaces en el Circuito de Spa-Francorchamps, con Max Verstappen y Charles Leclerc partiendo desde el puesto 15 y 16 de manera respectiva, mientras Checo Pérez tendrá una gran oportunidad de volver a meterse a la pelea por el título al largar segundo, solo detrás de Carlos Sainz.

Hora y Canal Gran Premio de Bélgica 2022

Sede: Circuito de Spa-Francorchamps, Stavelot, Bélgica

Hora: 3:00 pm de Europa. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 10:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Max Verstappen fue cómodamente el más rápido, pero no comenzará cerca de la parte delantera de la parrilla. Si eso no lo convierte en un Gran Premio de Bélgica tentador, nada lo hará.

El actual campeón del mundo fue uno de los siete pilotos sancionados en la parrilla debido a que se le hizo un trabajo en el motor, pero cualquiera que vea al Red Bull deslizándose por el circuito de Spa-Francorchamps no descartará que se lleve una novena carrera en 2022. Una calificación de 1:43:665 fue casi ocho décimas de segundo más rápido que cualquier otro y 1,8 segundos más rápido que Lewis Hamilton.

Después de tener en cuenta una serie de penalizaciones en la parrilla para varios pilotos, aquí está la parrilla de salida provisional para el GP de Bélgica.

Foto: @F1

Max Verstappen había marcado el tiempo más rápido en la calificación, pero después de haber tomado numerosos componentes nuevos de la unidad de potencia antes de este fin de semana, lo enviaron al final de la parrilla.

Sin embargo, el mismo castigo se impuso a otros cinco pilotos y, debido a que Verstappen los había superado a todos, sale por delante de los restantes pilotos sancionados. Está configurado provisionalmente para comenzar desde P15.

Charles Leclerc de Ferrari fue el otro nombre clave que se envió al final de la parrilla. Tenía la esperanza de superar al piloto de Red Bull en Spa-Francorchamps, pero comenzará justo detrás de él en P16.

Completan la lista de pilotos enviados a la parte trasera de la parrilla están; Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Guanyu Zhou (Alfa Romeo) y Mick Schumacher (Haas).

El último piloto con una sanción es el otro Alfa Romeo de Valtteri Bottas, que recibió una sanción menor por cambiar menos piezas de la unidad de potencia que los otros conductores sancionados.

Esto significa que el finlandés comienza automáticamente a la cabeza de los pilotos con penalizaciones en la parrilla y lo coloca en P14 para la carrera.

Estas penalizaciones beneficiaron a Carlos Sainz que partirá desde la Pole Position, mientras que Checo Pérez lo hará desde la segunda posición, ambos tendrán una gran oportunidad de recortarle puntos a sus respectivos co-equiperos. En el tercer puesto saldrá Fernando Alonso, justo por delante de Lewis Hamilton que luchará por un nuevo podio.

