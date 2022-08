Serie A

Foto: @TelemundoSports

La Fiorentina y el Napoli tuvieron sus oportunidades, pero no estuvieron finos teniendo que conformarse con un empate 0-0 en la jornada 3 de la Serie A 2022-2023.

El partido arrancó de manera cerrada, no había claridad en las áreas, al 17 Victor Osimhen sacaba disparo peligroso, Fiorentina respondía con remate de Riccardo Sottil al 23 y al 36, al 42 el Chucky Lozano sacó disparo peligroso, al 45+2 volvía a intentarlo el mexicano, pero al descanso no había goles. Para el segundo tiempo, a los 2 minutos Amir Rrahmani sacaba remate de cabeza que se iba alto, al 5 Antonin Barak buscaba de izquierda con disparo apenas por un lado, los minutos pasaban con oportunidades en ambas áreas, al 70 el Chucky Lozano dejó la cancha, 3 minutos después Luka Jovic se quedaba cerca de cabeza, finalmente el gol no llegó a ningún arco.

Con este empate la Fiorentina arribó a 5 puntos en la novena posición, mientras Napoli se mantuvo líder con 7 unidades. Gli Azzurri recibirá al Lecce el miércoles en la jornada 4 de la Serie A. Fiorentina 0-0 Napoli.

[Vídeo] Resultado y Resumen Fiorentina vs Napoli 0-0 Jornada 3 Serie A 2022-23

Last modified: agosto 28, 2022

Etiquetas: Chucky Lozano