Real Madrid vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Abrimos las emociones de este sábado 3 de septiembre en la jornada 4 de LaLiga 2022-2023 en España con un duelo en la cima donde el Real Madrid buscará dar un golpe de autoridad demostrando que es el gran favorito al título, pero tendrán que recibir a un Betis que saldrá decidido a salir con vida de su visita al Estadio Santiago Bernabéu.

Como llegan los equipos

El cuadro del Real Madrid ha cumplido con un gran arranque de temporada logrando ganar los 3 partidos que han disputado, además lo han hecho con 9 goles a favor, por lo que intentarán seguir con esa gran inercia.

Los Merengues vienen de un complicado triunfo en la jornada pasada sufriendo para doblegar 1-3 al Espanyol con doblete de Karim Benzema y uno más de Vinicius.

Por su parte, Betis ha sido la sorpresa en este inicio de temporada al mantener paso perfecto con 3 triunfos en 3 jornadas, pero saben que la prueba de este sábado será un buen parámetro.

Los Béticos vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Osasuna logrando superarlos con solitaria anotación de Borja Iglesias, aunque sufrieron la expulsión de Germán Pezzella al 73.

Tanto el Real Madrid como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo que les permita dar un golpe de autoridad, los dos llegan con paso perfecto, pero el duelo de este sábado será un parteaguas para cualquiera de los dos en una Liga Española que va tomando forma.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 20 de mayo en la jornada 38 de la campaña pasada. En aquel choque ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Hora y Canal Real Madrid vs Betis

El juego entre Real Madrid vs Betis se estará disputando en punto de las 4:15 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:15 am del Pacífico y 10:15 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 8:15 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 9:15 am

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 10:15 am

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:15 am

La transmisión del partido Betis vs Real Madrid en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar LaLiga en España; en México y Centroamérica por SKY Sports, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Real Madrid vs Betis en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a llevarse las tres unidades, aunque en los pronósticos los Merengues son claros favoritos al estar en casa y llegar de mejor forma, sin embargo los Béticos intentará salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Betis.

Last modified: septiembre 2, 2022

