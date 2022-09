[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Sevilla vs Barcelona 0-3 Jornada 4 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

El Barcelona está consiguiendo una gran victoria 3-0 en su visita a Sevilla por la jornada 4 de LaLiga 2022-2023 en el Sánchez-Pizjuán.

El partido arrancó de manera movida, apenas a los 4 minutos Ivan Rakitic se quedaba cerca del primero para el Sevilla, al 12 Erik Lamela parecía poner el 1-0, pero una posición adelantaba anulaba la jugada, tras eso el Barcelona empezaba a reaccionar y finalmente al 20 Robert Lewandowski «pico» a Bono, Fernando alcanzó a salvar la pelota, pero le quedó a Rapinha que no perdonó el 0-1, el Barca empezó a dominar las acciones y al 35 Kounde mandó un gran centro que Lewandowski no perdonó para el 0-2, el Sevilla no reaccionaba y se quedó cerca de recibir el tercero al descanso.

Para el segundo tiempo, apenas corrían 5 minutos cuando en un saque de esquina, en una jugada de fábrica, Eric García terminó con el 0-3, al 61 Bono salvaba su arco tras un gran remate de Robert Lewandowski, el Sevilla poco podía hacer y Bono se terminó convirtiendo en figura a pesar de la goleada.

Con esta victoria el Barcelona arribarían a 10 puntos como sublíder general, mientras Sevilla quedó en el lugar 17 con una sola unidad en LaLiga. El Barca recibirá al Viktoria Plzen el miércoles en la Champions League. Sevilla 0-3 Barcelona.

